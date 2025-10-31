Machillo Ramírez reveló qué fue lo que más le gustó de Alajuelense tras vencer al Olimpia

Óscar “Machillo” Ramírez, técnico de Alajuelense, salió satisfecho con lo mostrado por su equipo tras eliminar al Olimpia de Honduras en una serie intensa que se definió en los penales, donde Washington Ortega volvió a ser figura con atajadas claves que metieron a la Liga en la siguiente ronda.

Estas fueron sus principales reacciones.

“Fue un partido al límite”

“Desde la conferencia de prensa previa al partido dije que iba a ser un encuentro muy bueno y al límite, y se cumplió. Se hizo lo que estaba dentro de nuestras posibilidades; se tuvo la jerarquía para enfrentar a un grande y sacar un mano a mano. Tuvimos opciones para rematarlo en el tiempo de juego, pero se definió en penales. Nuestros muchachos y nuestro portero estuvieron muy bien.

Óscar "Machillo" Ramírez fue muy franco sobre lo hecho por Alajuelense en la semifinal ante Olimpia. (Jose Cordero/José Cordero)

Paciencia y control del balón, las claves ante un rival fuerte

“Supimos defender los ataques de Olimpia al sumar en bloque y comportarnos correctamente. Ante su fortaleza física, tuvimos jugadores que respondieron muy bien, varios muchachos se jugaron un partidazo en los duelos. En el primer tiempo supimos emparejar, tener el balón y no jugar solo directo. Sabíamos que ellos tienen mejor cuerpo a cuerpo, así que tuvimos paciencia y control del balón".

LEA MÁS: ¿Quién es el favorito? Eduardo Espinel replica a Óscar Ramírez antes del choque Olimpia–Alajuelense

“Este equipo sabe jugar finales”

“Cada quien tiene su librito, todos diferentes, y si este equipo es bicampeón es porque ha sabido jugar este tipo de juego y lo ha hecho muy bien. Siempre ha estado en finales y sabe cómo cerrarlas, cada grupo tiene su forma. Queremos ver también cómo cerramos el torneo nacional; ojalá podamos finalizar en el primer lugar. Ha sido muy complejo consolidar al equipo, manejarlo no es fácil, pero falta poco".

LEA MÁS: “Olimpia se los come”: periodistas hondureños menosprecian a Alajuelense

Alajuelense celebró en grande la clasificación a la finak de la Copa Centroamericana al eliminar al Olimpia de Honduras. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Washington Ortega, la figura en los penales

“Tiene antecedentes de ser un buen atajador de penales, y eso nos da tranquilidad. Tuvo mucho que ver en el cierre; no es fácil lidiar con penales, incluso con repeticiones. Le dije que es uno de los grandes fichajes de la Liga, por su seguridad y liderazgo. Es una buena pieza que tenemos".