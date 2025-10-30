¿Quién es el favorito? Eduardo Espinel replica a Óscar Ramírez antes del choque Olimpia–Alajuelense

Eduardo Espinel, entrenador uruguayo del Olimpia de Honduras, le respondió a Óscar “Machillo” Ramírez, técnico de Alajuelense, quien afirmó que a su modo de ver, al ser local, los albos son los favoritos para el juego de este jueves a las 8 p.m. en Tegucigalpa.

Para el tico, por las circunstancias de este partido, ve a los catrachos una gradita arriba; sin embargo, el charrúa no se fue con la finta, ni se quiso comer la presión que implica eso, pero sí reconoció que en casa siempre tienen la obligación de ganar.

Espinel: “Tenemos la obligación de ganar, no sé si somos favoritos”

Eduardo Espinel afirmó que el Olimpia tiene la obligación de ganarle a Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

“Respeto las opiniones de los colegas, siempre lo he dicho. No sé si somos favoritos, pero sí tenemos la obligación de ganar el partido. Eso lo saben los jugadores, y también el cuerpo técnico. Vamos a salir a ganar, no cabe duda.

“Más allá de si somos favoritos o no, la historia lo marca: estamos en casa, y si hay una característica de este equipo es que cuando especulamos sufrimos.

“No podemos especular; tenemos que ir al frente, tenemos que ir a ganar. Esa es la mentalidad que tiene este grupo. Del otro lado encontraremos un equipo con su estrategia, y en esa lucha esperemos imponernos. Tenemos la obligación de ganar el partido”, destacó.

Olimpia buscará triunfar ante Alajuelense y pasar a la final de la Copa Centroamericana. (Jose Cordero/José Cordero)

“Estamos en un momento ideal”

Para Espinel, su equipo llega en un punto óptimo al encuentro, como líder de su liga y con confianza para ganar el boleto a la final de la Copa Centroamericana.

“Estamos tranquilos, porque creo que estamos en un momento ideal para afrontar este tipo de juegos. Hay que demostrarlo en el campo, pero confío en que estos muchachos lo darán todo para ratificar lo que pensamos de ellos”, agregó.

