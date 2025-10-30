Torneo Nacional

¿Quién es el favorito? Eduardo Espinel replica a Óscar Ramírez antes del choque Olimpia–Alajuelense

Eduardo Espinel, técnico de Olimpia, respondió a Óscar “Machillo” Ramírez un recado que le mandó a los albos

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Eduardo Espinel, entrenador uruguayo del Olimpia de Honduras, le respondió a Óscar “Machillo” Ramírez, técnico de Alajuelense, quien afirmó que a su modo de ver, al ser local, los albos son los favoritos para el juego de este jueves a las 8 p.m. en Tegucigalpa.

Para el tico, por las circunstancias de este partido, ve a los catrachos una gradita arriba; sin embargo, el charrúa no se fue con la finta, ni se quiso comer la presión que implica eso, pero sí reconoció que en casa siempre tienen la obligación de ganar.

Espinel: “Tenemos la obligación de ganar, no sé si somos favoritos”

23/10/2025, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido de la semifinal de la Copa Centroamericana, entre Liga Deportiva Alajuelense y el Olimpia de Honduras.
Eduardo Espinel afirmó que el Olimpia tiene la obligación de ganarle a Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

LEA MÁS: ¿Qué le pide Celso Borges a la Liga antes del juego contra Olimpia? Su mensaje fue claro

“Respeto las opiniones de los colegas, siempre lo he dicho. No sé si somos favoritos, pero sí tenemos la obligación de ganar el partido. Eso lo saben los jugadores, y también el cuerpo técnico. Vamos a salir a ganar, no cabe duda.

“Más allá de si somos favoritos o no, la historia lo marca: estamos en casa, y si hay una característica de este equipo es que cuando especulamos sufrimos.

No podemos especular; tenemos que ir al frente, tenemos que ir a ganar. Esa es la mentalidad que tiene este grupo. Del otro lado encontraremos un equipo con su estrategia, y en esa lucha esperemos imponernos. Tenemos la obligación de ganar el partido”, destacó.

LEA MÁS: “Olimpia se los come”: periodistas hondureños menosprecian a Alajuelense

23/10/2025, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido de la semifinal de la Copa Centroamericana, entre Liga Deportiva Alajuelense y el Olimpia de Honduras.
Olimpia buscará triunfar ante Alajuelense y pasar a la final de la Copa Centroamericana. (Jose Cordero/José Cordero)

“Estamos en un momento ideal”

Para Espinel, su equipo llega en un punto óptimo al encuentro, como líder de su liga y con confianza para ganar el boleto a la final de la Copa Centroamericana.

“Estamos tranquilos, porque creo que estamos en un momento ideal para afrontar este tipo de juegos. Hay que demostrarlo en el campo, pero confío en que estos muchachos lo darán todo para ratificar lo que pensamos de ellos”, agregó.

LEA MÁS: Periodista hondureño advierte: las bajas de Olimpia pueden favorecer a Alajuelense

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Eduardo EspinelOlimpiaHondurasAlajuelenseMachillo Ramírez
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.