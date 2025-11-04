¿Con qué jugadores enfrentará Honduras a Costa Rica? Reinaldo Rueda revela su lista oficial

El técnico Reinaldo Rueda ya soltó la lista de convocados de Honduras para los duelos de eliminatoria rumbo al Mundial 2026, y los hondureños llegan con todo para medirse a Costa Rica, uno de sus eternos rivales de la región.

La “H” jugará primero ante Nicaragua y luego se enfrentará a la Tricolor en el Estadio Nacional, en San José, el 18 de noviembre, en un partido que siempre levanta pasiones y en el que los catrachos quieren demostrar que van en serio en este proceso mundialista.

Convocatoria con caras conocidas y algunas sorpresas

Honduras buscará la clasificación al mundial en Costa Rica.

Entre los nombres más destacados aparecen Romell Quioto, Luis López, Andy Najar, Jerry Bengtson y Luis Palma, figuras que combinan experiencia con potencia ofensiva.

Por otro lado, el combinado catracho no contará con Anthony Lozano, quién sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y no estará para estos compromisos eliminatorios.

También llaman la atención jugadores como David Ruiz, del Inter Miami, y Joseph Rosales, del Minnesota United, dos de los legionarios más jóvenes que siguen ganando minutos fuera del país.

El estratega Rueda Rivera apostó por una mezcla de jerarquía y juventud, con una nómina que combina jugadores de la liga local y del extranjero, buscando consolidar un grupo sólido para las próximas fechas FIFA.

Lista de Selección de Honduras para enfrentar a Nicaragua y Costa Rica

Honduras quiere dar un golpe de autoridad ante la Sele

El choque contra Costa Rica pinta como uno de los más calientes de esta jornada eliminatoria. La “H” llega motivada y con la intención de demostrar que el fútbol hondureño está de vuelta.

El duelo será una buena prueba tanto para la defensa hondureña, que deberá frenar el ataque costarricense, como para los delanteros catrachos, que buscarán explotar los espacios que deje el equipo del Piojo Herrera.