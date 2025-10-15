Costa Rica vs. Honduras: estos son los precios para ver el juego que nos podría llevar al Mundial

Alonso Martínez fue una de las figuras de Costa Rica ante Nicargua. (JOHN DURAN)

El boleto para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 se juega desde ya, y la Federación Costarricense de Fútbol lanzó este miércoles la preventa de las entradas para tan trascendental encuentro ante el seleccionado de Honduras.

Antes de ese compromiso, Costa Rica deberá jugar en Curazao ante el combinado haitiano, por la quinta fecha de la eliminatoria de Concacaf, para cerrar en San José ante la escuadra catracha.

El duelo ante la Bicolor será el martes 18 de noviembre a las 7 p. m., en el INS Estadio de La Sabana, antiguamente llamado Estadio Nacional, en la que los precios van desde los 7.000 colones hasta los 30.000 colones.

La preventa se va a extender hasta el 19 de octubre con el beneficio de las tarjetas del Banco Nacional que tendrán un 15% de descuento durante ese lapso.

Los precios de las entradas para el Costa Rica vs Honduras. (FEDEFUTBOL/FEDEFUTBOL)

Los boletos puede conseguirlos por medio de la página de specialticket.net, en la que se ofrecen las diversas localidades, distintos precios y más detalles que le sirvan a los aficionados que quieran ir a apoyar a la Tricolor en este encuentro que puede definir el boleto a la Copa del Mundo del 2026.

La Sele es actualmente segunda del grupo, detrás del combinado catracho que acumula ocho unidades, dos más que los ticos, y seguido de cerca por los haitianos que cuentan con cinco. Nicaragua es colera del grupo con tan solo un punto, obtenido ante la Tricolor en la primera jornada de este camino mundialista.

Con esto, actualmente Costa Rica estaría sembrado en el repechaje intercontinental, ya que solo el puntero de cada grupo tiene acceso directo al Mundial, mientras que los dos mejores segundos van a la repesca.