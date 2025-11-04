Torneo Nacional

Irónica frase de periodista hondureño sobre convocatoria de Costa Rica enciende redes sociales

Periodista hondureño tiró una frase cargada de ironía luego que Costa Rica convocara a Joel Campbell y Celso Borges para microciclo

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

La convocatoria de la Selección de Costa Rica dio mucho de qué hablar tanto en Costa Rica como en el extranjero, y uno de los que dio una opinión un tanto irónica fue el periodista hondureño Gustavo Roca, al comentar sobre el llamado de Joel Campbell.

El comunicador del Diario Diez catracho fue un poco sarcástico al inicio de un mensaje que publicó en la red social X, antes conocida como Twitter, en la que tiró que es un equipo muy veterano.

“¡SOLO FALTA GABELO CONEJO, WANCHOPE Y MEDFORD! Joel Campbell regresa a la Selección de Costa Rica. Estará en el microciclo de trabajo del Piojo Herrera y también en la lista final, al igual que Celso Borges y Kendall Waston para medirse a Haití y Honduras", tiró de entrada.

LEA MÁS: El renacer de Joel Campbell: doblete, liderazgo y fe en volver a la Selección Nacional

Joel Campbell sobresalió en el partido entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense.
Joel Campbell ha tenido una mejora clara en su nivel en Alajuelense y volvió a ser convocado a la Selección de Costa Rica. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Reconoce que Joel Campbell mejoró mucho nivel

Luego, el comunicador ya bajó el tono, se dejó de bromas y afirmó que el nivel que tiene Joel actualmente, justifica por completo su llamado.

LEA MÁS: Periodista denuncia recibir fuertes insultos y ataques en privado por defender a seleccionado nacional

LEA MÁS: Machillo Ramírez habla de Joel Campbell: “Me encanta verlo feliz, dar el fútbol que da”

“En honor a la verdad, el levantón futbolístico que ha tenido Campbell Samuels es notorio y su convocatoria es más que merecida; el Piojo (Herrera) se regocija porque aprovechará ese nivel del atacante como también su experiencia”, indicó.

En Honduras están muy atentos por lo hecho por el delantero tico, a quien le tienen mucho respeto hasta por lo hecho recientemente, como el tanto de volea anotado ante el Motagua jugando para Alajuelense.

GR
Gustavo Roca es un reconocido periodista hondureño. (Gustavo Roca/YouTube)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Selección Costa RicaJoel CampbellHondurasGustavo Roca
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.