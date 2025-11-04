Periodista denuncia recibir fuertes insultos y ataques en privado por defender a seleccionado nacional

La convocatoria de Joel Campbell a la Selección de Costa Rica ha generado todo tipo de reacciones y pese a mejorar su rendimiento, algunos siguen muy molestos con verlo de nuevo con la camiseta de la Tricolor y atacan duramente a quienes si están de acuerdo con ello.

Carlos Serrano, periodista de Deportes Repretel, hizo “quemados” a varios aficionados que le escribieron por privado en la red social Instagram en la que lo insultaron y lo atacaron duramente por defender el rendimiento del atacante de Alajuelense.

Carlos Serrano fue atacado con mucha dureza por defender la llegada de Joel Campbel a la Selección de Costa Rica. (Marvin Caravaca)

Los ataques son por defender rendimiento de Joel Campbell

Al comunicador le tiraron por “ser brocha” con Joel y algunos le escribieron obscenidades e insultos muy gráficos que Serrano publicó en sus historias de redes, para echar al agua a los maleducados.

Al final el reportero de Repretel solo acató a decir que mientras Joel vuelve a la Sele, se nota que algunos sufren bastante por eso.

