Periodista denuncia recibir fuertes insultos y ataques en privado por defender a seleccionado nacional

La convocatoria de Joel Campbell a la Selección de Costa Rica ha generado todo tipo de reacciones y pese a mejorar su rendimiento, algunos siguen muy molestos con verlo de nuevo con la camiseta de la Tricolor y atacan duramente a quienes si están de acuerdo con ello.
Carlos Serrano, periodista de Deportes Repretel, hizo “quemados” a varios aficionados que le escribieron por privado en la red social Instagram en la que lo insultaron y lo atacaron duramente por defender el rendimiento del atacante de Alajuelense.
LEA MÁS: El renacer de Joel Campbell: doblete, liderazgo y fe en volver a la Selección Nacional
Los ataques son por defender rendimiento de Joel Campbell
Al comunicador le tiraron por “ser brocha” con Joel y algunos le escribieron obscenidades e insultos muy gráficos que Serrano publicó en sus historias de redes, para echar al agua a los maleducados.
Al final el reportero de Repretel solo acató a decir que mientras Joel vuelve a la Sele, se nota que algunos sufren bastante por eso.
LEA MÁS: Machillo Ramírez habla de Joel Campbell: “Me encanta verlo feliz, dar el fútbol que da”