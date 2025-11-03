Parón de fútbol nacional podría llevar a Joel Campbell a la pista de Mira quién baila

Joel Campbell podría aparecer en la pista de Mira Quién Baila durante el parón del fútbol nacional. (redes/Instagram)

El parón del fútbol nacional podría darle a Joel Campbell una oportunidad única: debutar en la pista de Mira quién baila Costa Rica.

Con los partidos detenidos temporalmente, el delantero tendría espacio para mostrar su talento en el baile y sorprender a los televidentes este domingo.

LEA MÁS: ¿Le faltó el respeto con lo que dijo Daniel Montoya a Isaac Rovira?

La periodista Minerva Rojas confirmó que en la novena gala los participantes bailarán junto con varios famosos, entre ellos Nancy Dobles, Keyla Sánchez, “Chunche” Montero, y otros más. Sin embargo, el comentario que más llamó la atención fue el de la doctora Katherine Campbell, quien dejó entrever que su hermano Joel podría unirse o bien compartir pista con Naomy Valle, ganadora de la temporada pasada.

LEA MÁS: Daniel Montoya se queja de duras críticas de los jueces en Mira quién baila

Katherine Campbell dejó entrever que su hermano se sumaría al programa de baile. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“El público lo está pidiendo: es una persona a la que le gusta mucho el fútbol y anotó dos goles este domingo. También tenemos a Naomy Valle, campeona de Mira quién baila”, comentó Campbell.

Cabe recordar que el jugador podría formar parte del microciclo de trabajo de la Selección Nacional, cuya convocatoria se anunciará hoy lunes, para arrancar este martes. El sábado se definirá la lista final para los partidos de la fecha FIFA contra Haití, en Curazao, y contra Honduras, en Costa Rica.

Esto podría darle a Campbell la ventana perfecta para entrenar y prepararse para su posible aparición en el show de baile. Sin duda, los fanáticos de la Selección y del programa estarán pendientes de si Joel decide mostrar sus pasos y su talento en la pista más famosa del país.