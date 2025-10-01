Carlos Serrano reveló el secreto mejor guardado de Rodolfo Mora

Carlos Serrano revela el secreto mejor guardado de Rodolfo Mora. (120 minutos/Captura)

Carlos Serrano no dudó en revelar el secreto mejor guardado de Rodolfo Mora durante el programa 120 Minutos de este miércoles.

Todo ocurrió mientras los presentadores comentaban el partido entre Alajuelense y Motagua y revisaban los resultados de una encuesta sobre cómo amanecieron los liguistas tras el triunfo.

En medio de la conversación, Serrano “se equivocó” al mencionar el nombre del perfil de Instagram del programa y dijo “120 manudos”, para luego corregirse.

Fue entonces cuando Harrick McLean intervino sorprendido: “¿Cómo? Lo dijo al propio?”.

“Yo no entiendo por qué ’120 manudos’, si hay mitad morados y mitad manudos”, expresaron Pablo Guzmán y McLean, a lo que Serrano respondió: “Hay tres manudos y un morado, pero cada quien actúa como quiera”, dando entender que Rodolfo es manudo, cosa que nunca ha confirmado el periodista públicamente.

Carlos Serrano dice que Rodolfo Mora es liguista. (120 minutos/Captura)

Hasta ese momento, muchos asumían que Mora era morado, pero con lo dicho por Carlos, quedó al descubierto y, de cierta manera, desenmascarado.

Harrick volvió a cuestionar la situación, y Serrano reiteró que algunos “actúan”, mientras Rodolfo prefirió mantenerse al margen y continuó comentando sobre el encuentro de la Copa Centroamericana disputado este martes.