Paté Centeno tiró una durísima verdad que dolerá mucho en Honduras tras triunfo de Alajuelense

Wálter “Paté” Centeno, entrenador de San Carlos, encendió el debate este viernes con unas declaraciones que muchos podrían considerar una verdad incómoda sobre el nivel y la mentalidad del fútbol hondureño frente al costarricense.

El estratega habló en conferencia de prensa antes del duelo ante Cartaginés, pero sus palabras giraron en torno a la Copa Centroamericana, donde Alajuelense y Cartaginés eliminaron a Olimpia y Motagua, respectivamente, en un doble duelo entre ticos y catrachos.

“Cuando tienen que ganar, no lo hacen”

Centeno aseguró que nunca dudó del avance de los equipos ticos en el torneo regional porque, según él, los equipos hondureños fallan en los momentos de presión.

Wálter Paté Centeno, fue muy directo en lo que cree del fútbol de Costa Rica y Honduras. (La Nación/Cortesía: San Carlos)

“Me alegra, yo sabía que los dos equipos costarricenses iban a clasificar y te voy a decir porqué, aunque voy a caer mal, pero los equipos hondureños cuando tienen que ganar, no ganan y los ticos cuando tenemos que ganar, ganamos”, tiró.

Experiencia propia como jugador

El exvolante de la Selección Nacional recordó que esa diferencia no es nueva y que la vivió en carne propia varias veces durante su carrera internacional.

“Una vez la selección de Honduras nos metió cinco aquí y luego en ese mismo año fuimos a jugar a San Pedro Sula, en un partido que tenían que ganarnos y nosotros les empatamos. En el 2001 también les ganamos en un partido igual y fuimos al mundial”.

Honduras no pudo derrotar a Costa Rica en la última visita de los ticos. (shu/FCRF)

Para Centeno, ese tipo de momentos reflejan la jerarquía del fútbol costarricense sobre el hondureño.

“Esa es la diferencia que tiene Costa Rica sobre Honduras, en los momentos claves, gana Costa Rica”, agregó,

