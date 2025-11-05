A periodista de Tigo Sports no le gustó para nada la nueva camisa de Costa Rica

La opinión sobre la nueva camisa de Costa Rica es muy dividida, y es que José Eduardo Mora, periodista de Tigo Sports, fue contundente al señalar su opinión de la indumentaría Adidas, presentada este miércoles por la mañana.

“Esto se resume así, vivimos inevitablemente en la era del storytelling; y usted, a partir de ahí, imagine, eso no se ve en la camiseta. Esa camiseta es fea, por el amor de Dios, digámoslo de una vez, no me gusta para nada”, dijo el periodista en el espacio de Tigo Sports Radio después del anuncio.

La nueva camiseta Adidas de Costa Rica está inspirada en la guaria morada. (Jose Cordero/José Cordero)

La nueva equipación de la Tricolor está inspirada en la guaria morada, y será estrenada en la fecha FIFA en la que Costa Rica se juega el boleto a la Copa del Mundo ante Haití, de visita en Curazao, y contra Honduras en el Estadio Nacional de San José.

La camiseta se podrá conseguir a partir de este 6 de noviembre en las diversas tiendas alrededor del país.

Según la página web de Adidas, el precio en la versión para aficionado es de 50.100 colones, mientras que la versión jugador costará 73.200 colones.