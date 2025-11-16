Keylor Navas inspiró tanto a artista tico que hasta terminó metiéndose en la barra de Pumas

Cuando Esteban Ramírez, de Percance, se enteró de que Keylor Navas iba a jugar con Pumas de México, lo vio como un gran momento y una inspiración.

A pesar de que no le apasiona el fútbol, su entusiasmo lo llevó incluso a integrarse a la barra del equipo mexicano.

“Yo me he ido a meter a la barra allá, se llama La Rebel, y la gente ya me conoce. Yo he ido ahí y estoy a nada de tocar el bombo”, nos contó.

Keylor Navas es una inspiración para el cantante de Percance. (Tomada de X/Tomada de X)

La fuerte admiración que Esteban siente por el portero tico

Ramírez compartió su admiración por el guardameta.

“Keylor para mí es un ídolo, más allá del fútbol. Yo ni siquiera soy fanático del fútbol, me gusta y todo, pero para mí ese mae logró todos los imposibles que cualquier jugador puede pensar.

“Le costó mucho trabajo y yo siento que ni siquiera nos ha contado todo lo que le costó”, contó el cantante a La Teja.

Su encuentro más cercano con Keylor Navas

Esteban mencionó que en una ocasión anterior pudo saludar a Navas en una conferencia, pero solamente como un seguidor.

Detalló que se sintió muy nervioso y que fue su experiencia más cercana: “el mae pasó y ni sabía quién era yo”, contó entre risas.

Percance fue anunciado como parte del prestigioso cartel del festival Vive Latino. (Jorge Navarro para La Nacion)

Viven cerca en México

El cantante indicó que probablemente vivan cerca en México, pues él reside cerca del estadio Olímpico Universitario.

“No sé a dónde vive con exactitud, pero el estadio del equipo de él a mí me queda a 20 minutos, entonces yo dudo que ese mae viva demasiado lejos”, agregó.

La racha increíble que vivió el vocalista de Percance

En el lapso de 15 días, Ramírez vivió una racha increíble.

El artista cantó frente a 20 mil personas como telonero de Caligaris el pasado 4 de octubre, en esos mismos días tuvo otro concierto, también fue anunciado como parte del cartel del Vive Latino y, para culminar, Navas comenzó a seguirlo en Instagram.

El cantante describió esta experiencia como un sueño.