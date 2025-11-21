Osael Maroto apareció tras fracaso de la Selección y dijo quiénes son los únicos que le hablan al oído

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, finalmente apareció para dar sus explicaciones por lo sucedido con la Selección de Costa Rica, que quedó eliminada del Mundial de Norteamérica 2026.

El jerarca del fútbol tico dio una conferencia de prensa en el complejo de la Fedefútbol este viernes, a las 8:30 a.m., en la que atendió los cuestionamientos de la prensa.

Han sido días de decisiones en la Federación, por ejemplo, este jueves se anunció la salida de Miguel Herrera como entrenador, junto con todo su cuerpo técnico, y el próximo miércoles se analizará la continuidad de Ignacio Hierro como director de Selecciones.

Osael Maroto atendió a la prensa este viernes. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Hay que pedirle una disculpa a la afición y patrocinadores en general por este fracaso que no es ir al Mundial. Creo que es la mejor palabra que describe lo que ha sucedido”, dijo de entrada.

Sobre Maroto han caído muchos cuestionamientos como uno de los responsables del fracaso de no ir a la Copa del Mundo, y habló sobre la credibilidad con la que queda el Comité Ejecutivo tras este golpe.

Osael Maroto apareció tras fracaso mundialista

“Credibilidad es una palabra muy amplia, este Comité Ejecutivo no creo que quede golpeado por un fracaso en un resultado deportivo, porque ha hecho un buen trabajo”, indicó.

Además aclaró algunas cosas que señaló don Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés y miembro del Comité Ejecutivo.

Osael Marato habló de Leonardo Vargas y de Jafet Soto

Don Leo dijo a La Teja que personas como Jafet Soto le hablan al oído al presidente y le imponen ideas, lo que Maroto descartó.

“A mí al oído me habla solo mi esposa y mi hermano, nadie más. Don Jafet me habla como miembro del Comité Ejecutivo y como alguien que conoce de fútbol, pero lo escucho igual que a otros. Ayer hablé con mi amigo don Leo, pero es una percepción personal suya”, respondió ante la consulta de La Teja.

En una conferencia que arrancó puntual, Osael se mostró sereno dentro de lo que cabe, en la principal tormenta que ha enfrentado en poco más de dos años que lleva como presidente, cuando su principal proyecto se vino al suelo.