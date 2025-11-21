¡Doble fracaso! Keylor Navas eliminado del Mundial y ahora fuera de la Liguilla de México

El portero Keylor Navas y su equipo, el Pumas de México, quedaron fuera de los cuartos de final del torneo de Apertura 2025, de la Liga MX.

Este jueves, los universitarios tenían un partido clave ante el Pachuca y les urgía la victoria para seguir con vida en el campeonato mexicano, pero el equipo del costarricense cayó 3-1, en el estadio Hidalgo.

Es el segundo golpe que Navas se lleva en la semana, a nivel profesional. El martes anterior, con la Selección de Costa Rica, el arquero quedó fuera de la Copa del Mundo del 2026 y no podrá disputar su cuarto Mundial.

Keylor Navas y el Pumas no logró avanzar a los cuartos de final de la Liga MX. Instagram Pumas. (Instagram Pumas. /Instagram Pumas.)

Con su triunfo, los Tuzos pasaron a la serie B del play in en la que enfrentarán el domingo, por el octavo y último cupo en cuartos de final, al perdedor de la Serie A.

LEA MÁS: ¿Mensaje de retiro definitivo? Así se desahogó Keylor Navas tras eliminación de Costa Rica del Mundial

Las acciones del Pachuca vs Pumas

El Pachuca abrió la cuenta al minuto 33, por obra del ecuatoriano Enner Valencia, quien definió luego de una asistencia del volante mexicano Alan Bautista.

Siete minutos después, al 40 apareció el brasileño Kenedy para hacer el segundo de la noche. En la segunda parte, con el 2-0 a favor, apareció de nuevo el sudamericano para hacer el tercer tanto para los tuzos, gracias a un pase del neerlandés Oussama Idrissi.

Pumas marcó el gol del descuento al 65, un tanto de Pedro Vite, quien recibió la asistencia de José Caicedo, pero no pudo hacer más para darle vuelta al resultado.

LEA MÁS: Keylor Navas: de regresar para ir al Mundial, a formar parte del peor fracaso de la historia de la Selección

“Con esta derrota, los universitarios fracasaron, nuevamente, en su intento de clasificar a la Liguilla, y se quedaron más lejos que el torneo pasado de estar entre los ocho mejores.

“El proyecto de Efraín Juárez pende de un hilo. La afición volvió a mostrar su inconformidad ante una nueva decepción de su escuadra. Nada le sale a este equipo”, citó El Universal de México, al relatar la derrota de Pumas, en su sitio web.