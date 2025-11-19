Deportes

¿Mensaje de retiro definitivo? Así se desahogó Keylor Navas tras eliminación de Costa Rica del Mundial

El portero Keylor Navas, quien regresó a la Selección Nacional con la esperanza de jugar su cuarto Mundial, se desahogó en redes sociales tras la eliminación de Costa Rica

Por Yenci Aguilar Arroyo

Keylor Navas, portero y capitán de la Selección Nacional, reaccionó a la eliminación de Costa Rica.

El Halcón se desahogó en sus redes sociales, horas después del juego entre la Selección Nacional y Honduras, que cerró con empate 0-0 y dejó a la Tricolor fuera de la Copa del Mundo del 2026.

Navas volvió a la Selección Nacional para la presente eliminatoria, con la esperanza de jugar su cuarto Mundial. El guardameta anunció su retiro de la Sele en mayo del año pasado, pero un año más tarde se sumó al equipo de todos.

Costa Rica vs. Honduras
Keylor Navas reapareció en sus redes para enviar un mensaje, luego de la eliminación de Costa Rica en el camino hacia la Copa del Mundo. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El mensaje de Keylor Navas

Este fue el breve, pero sentido mensaje que publicó el arquero del Pumas de México en sus redes sociales:

“Nos vamos dolidos por la eliminación y por no haber podido dar a Costa Rica la satisfacción de vivir otro Mundial.

“No queda otra que asumir los errores y aprender de ellos para que no vuelvan a suceder. Gracias a Dios por la vida y a la afición, por su apoyo hasta el final”.

Con Navas al frente, Costa Rica quedó fuera del Mundial en el proceso más accesible de la región, una eliminación que dejó al país en conmoción y al equipo sin rumbo claro.

