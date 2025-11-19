Periodista de Deportivas Columbia usó duras palabras para hablar de los jugadores de la Selección

El periodista Eduardo Baldares, director de Deportivas Columbia estalló al saber que Costa Rica no estará en la Copa del Mundo del 2026 y no se contuvo para hablar de la Selección Nacional.

El comunicador dio un extenso mensaje, al cierre del partido entre Costa Rica y Honduras y usó duros calificativos para hablar de los jugadores ticos.

Eduardo Baldares estalla contra la Selección

El duro mensaje de Eduardo Baldares

Eduardo Baldares no se guardó nada y le tiró con todo a la Fedefútbol y a los futbolistas, al saber que Costa Rica se perderá la Copa del Mundo del 2026.

Eduardo Baldares no se guardó nada luego del partido entre Costa Rica y Honduras.

“Abran los ojos y sean bienvenidos a la pesadilla; a la pesadilla de ver a los otros clasificar al Mundial y nosotros no; a la pesadilla de quedar fuera del Mundial por tantas estupicedes cometidas durante una eliminatoria de terror.

“¿Por qué demonios le regalamos la cláusula de salida a Paraguay para que se llevaran a Gustavo Alfaro? ¿Por qué diablos no contratamos a un técnico parecido si no todo lo contrario?

“Pasamos del estilo poético para hablar del técnico argentino al verbo cantinflesco y ofensivo del Piojo Herrera. ¿Por qué dejaron todo en manos de la generación de cristal, por qué dejaron todo en manos de los que se toman fotos de chatas, en lugar de enfocarse como profesionales?

“Son unos chatas sin alma, maldita sea. ¿Por qué no le pudimos ganar a Nicaragua con un hombre más? Me lleva el carajo.

Costa Rica quedó fuera de la Copa del Mundo.

“¿Por qué no echaron al Piojo cuando se podía rescatar la nave hacia Norteamérica? ¿Por qué no pudimos meter un solo gol, por qué tanta inutilidad? Se acabó el sueño, bienvenidos a la pesadilla"; fue el mensaje que dio.