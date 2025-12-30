“Quiero sacarlos del barrio”: La desgarradora promesa que trajo a Tomás Rodríguez al Saprissa

Antes de hablar de goles o títulos, Tomás Rodríguez habla desde el corazón. Su llegada al Deportivo Saprissa tiene una raíz profundamente humana: su familia.

El delantero panameño no esconde que uno de sus grandes sueños es cambiar la realidad de los suyos, sacarlos de un entorno complicado y construir un futuro distinto.

“Quiero tener la felicidad de sacar a mi familia del barrio donde vivo, que es un barrio complicado, pero tengo ese deseo de hacerlo por ellos y esa hambre de seguir haciendo historia”, confesó Rodríguez en declaraciones a TV Max en Panamá.

Tomás Rodríguez ficho por el Saprissa para el 2026. (Foto: Instagram Tomás Rodríguez. /Foto: Instagram Tomás Rodríguez.)

La familia, factor decisivo en la elección

Más allá de las propuestas deportivas, hubo un elemento que terminó de inclinar la balanza: la estabilidad familiar. Estar cerca de los suyos fue determinante, según confesó.

“Me animé más a ir a Saprissa por la estabilidad de mi familia, de estar bien, de estar cerca de ellos. Que mi madre y mi padre me puedan ir a ver jugar, esos son momentos inolvidables”, relató.

Para Tomás, el equilibrio emocional es clave para rendir dentro de la cancha.

Un club grande para un reto especial

Rodríguez llega con plena conciencia del lugar al que arriba. Reconoce el peso histórico del club y lo que representa vestir la camiseta morada.

“Sé que Saprissa es un club grande, ganador, un club con muchos títulos; a nivel de Centroamérica es un club muy importante y para mí será un reto muy bonito”, expresó el atacante, quien asume el desafío con ilusión y responsabilidad.

Tomás Rodríguez viene de jugar en Venezuela. (Instagram Tomás Rodríguez/Instagram Tomás Rodríguez)

La deuda pendiente: ser campeón

Hay una motivación deportiva muy clara que empujó su decisión. Tomás admite que hay un objetivo que aún no ha podido cumplir en su carrera profesional.

“No he tenido la oportunidad de ser campeón y ese deseo de hacerlo fue también lo que me animó a llegar a Saprissa. Voy con esa mentalidad, una meta que tengo y quiero cumplirla con el favor de Dios”, aseguró.

Esa espina clavada se convierte ahora en gasolina para competir en uno de los clubes más acostumbrados a levantar trofeos en la región.

Crecimiento internacional y vitrina con Panamá

Rodríguez considera que su carrera va en ascenso y que su presente no es casualidad. Sus buenas temporadas en el extranjero y su rendimiento con la Selección de Panamá fueron claves para abrirle puertas.

“He tenido unas temporadas en el extranjero muy buenas; son las que me han ayudado a ser más visto. También con la Selección, en la Copa Oro, creo que me fue muy bien, eso me ayudó bastante a elevar mi nivel y tuve muchas ofertas”, explicó.

Ese proceso de madurez lo llevó a tomar una decisión pensada y no apresurada, aseguró.

Goles, ambición y hambre de historia

Como delantero, Rodríguez tiene claro cuál es su misión. “Quiero seguir marcando muchos goles; como delantero eso es importante, es lo que me da alegría”, afirmó.

Llega a Saprissa con hambre competitiva, con ambición personal y con el deseo de seguir marcando historia, no solo para él, sino también para su familia y para todos los que han acompañado su camino.