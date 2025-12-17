Padre de Tomás Rodríguez quiere ver a su hijo en el Olimpia de Paraguay y no en Saprissa

Saprissa estaría cerca de fichar al delantero de Panamá Tomás Rodríguez; no obstante, su padre afirma que quieren verlo jugando en el Olimpia de Paraguay.

“El dueño es San Miguelito; ellos quisieran colocar a Tomás allá (Costa Rica), pero futbolísticamente estamos enfocados en el Olimpia al 100%”, dijo el padre al programa Cardinal Deportivo.

“Negociaciones no hay ahora mismo, sino que en un momento se dijo una palabra, pero ahora se están abriendo las puertas en un club grande de Sudamérica; son oportunidades de una sola vez en la vida y estamos dispuestos a agarrar ese reto automáticamente”, afirmó el papá.

El conductor del programa le consultó sobre si iría al Olimpia y el papá fue rotundo sobre Tomás y su llegada a Paraguay.

“Cómo no, esperamos que en el transcurso de hoy quede todo eso finiquitado sobre los rumores; esperemos eso en Dios. El agente de Tomás y el Olimpia ya le enviaron al Sporting el contrato, y esperemos que las negociaciones finales se den para finiquitar todo”, aseguró el papá de Tomás Rodríguez.

El gerente de San Miguelito, Gabriel Gómez, afirma que ya con Saprissa está todo listo prácticamente para que pronto llegue al país, dijo en una entrevista con Yashin Quesada.

“Lo de Tomás y Saprissa viene desde hace mucho tiempo, no es que se entrometen y aparecen el lunes; desde hace rato se viene de Saprissa y Tomás, pero en su momento Tomás, en el agradecimiento con Monagas, decidió quedarse y cumplir el convenio con ellos, pero hace dos semanas nos sentamos a ver el futuro y nace esa posibilidad del Saprissa, hablamos con Erick Lonis y estando Tomás ahí, en altavoz, él da la palabra de que se le dé la oportunidad en Saprissa”.

“Hace dos semanas se volvió a retomar esa posibilidad de Tomás de irse a Saprissa; él, al dar su palabra, se avanzó tanto que está casi todo listo en el tema de documentación, etc.”, dijo Gavilán Gómez.