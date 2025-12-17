Tomás Rodríguez: Seleccionado panameño estaría a punto de reforzar al Saprissa

El reconocido periodista de Panamá, José Miguel Domínguez, mejor conocido como Chepe Bomba, informó sobre el seleccionado canalero, Tomás Rodríguez, que estaba en la órbita del Olimpia de Paraguay; no obstante, el atacante estaría por aceptar una propuesta del Saprissa para llegar el siguiente semestre.

“Se podría caer lo de Olimpia; está en la posibilidad de que se caiga. Desde el país sudamericano, se están generando dudas desde uno de los clubes más grandes de Paraguay, porque, según me cuentan, hay otro equipo metido en la operación y es el Saprissa. Según me cuentan, hay un acuerdo de palabra entre Sporting San Miguelito y Saprissa para enviar a Tomás Rodríguez y esto está generando dudas en Paraguay y esto podría caer”, afirmó Chepe Bomba.

Saprissa estaría cerca de fichar a Tomás Rodríguez de Panamá.

El delantero es ficha del club panameño; pero, se encuentra a préstamo en Monagas de Venezuela, y estaba en la pelea el equipo Olimpia guaraní y ahora, según también Gabriel “Gavilán” Gómez, gerente de Sporting San Miguelito, confirmó dichos acercamientos a Yashin Quesada.

“Lo de Tomás y Saprissa viene desde hace mucho tiempo, no es que se entrometen y aparecen el lunes; desde hace rato se viene de Saprissa y Tomás, pero en su momento Tomás, en el agradecimiento con Monagas, decidió quedarse y cumplir el convenio con ellos, pero hace dos semanas nos sentamos a ver el futuro y nace esa posibilidad del Saprissa, hablamos con Erick Lonis y estando Tomás ahí, en altavoz, él da la palabra de que se le dé la oportunidad en Saprissa”, afirmó Gabriel Gómez.

El gerente del Sporting asegura que el interés de los morados es incluso desde el tiempo de Gustavo Herrera.

Gustavo Herrera llegó a Saprissa debido a que Tomás Rodríguez no pudo llegar hace seis meses. (Mayela López/Mayela López)

“Tomás estuvo por acá, pero él tenía un aprecio muy grande por Monagas porque le brindó la oportunidad por primera vez en el extranjero; le ha ido muy bien ahí, y él respetó y dio su palabra que en ese momento no podía dárselo a Saprissa porque había un compromiso y eso es admirado por Tomás, que cuando uno da su palabra, tiene un cariño, aprecio y es agradecido, hay que cumplir con eso, entonces no se pudo dar en ese momento la llegada a Saprissa”.

“Ahí es cuando se hace la negociación de mostrar a Tavitín, les encantó, ahora Gustavo está ahí con Saprissa, y hace dos semanas se volvió a retomar esa posibilidad de Tomás de irse a Saprissa; Tomás, al dar su palabra, se avanzó tanto que está casi todo listo el tema de documentación, etc.”, dijo Gavilán, que comentó que estaría viajando el martes al país.