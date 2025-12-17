Orlando Sinclair: el goleador del Saprissa en finales que pasó de la suplencia al aplauso

El presente de Orlando Sinclair, delantero del Deportivo Saprissa, es el reflejo de la paciencia: tras años de espera y cuestionamientos, el atacante se ganó un espacio y hoy vive su mejor momento deportivo, respaldado por el apoyo de su familia y el reconocimiento de una afición que pasó del silbido al aplauso.

El papá del jugador, Orlando Sinclair padre, conversó con La Teja, previo al primer juego de la fase final contra Alajuelense y destacó que la evolución del atacante se percibe como una recompensa merecida. Su familia siempre confió en sus condiciones, incluso en los momentos en los que las oportunidades eran escasas y la continuidad parecía lejana.

“Él se merecía la oportunidad; siempre la estuvimos esperando, confiando en que fuera más constante, y este torneo ya se le ha dado.

“Nosotros conocemos sus cualidades y, desgraciadamente, por diferentes circunstancias nunca había tenido los minutos que tiene ahora. Ha podido desarrollar su juego y tiene más confianza, que era lo que le hacía falta”, comentó el padre del jugador de 27 años.

Orlando Sinclair se ha convertido en el hombre de las finales para Saprissa. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Letal en finales

En este momento, Sinclair es el goleador del Sapri con seis anotaciones y se ha convertido en el hombre de las finales para el equipo tibaseño.

El 18 de mayo anterior, en el juego de la fase final contra Alajuelense, Sinclair marcó el tercer gol para los morados. Ese día, el juego cerró con marcador 3-3.

Orlando Sinclair: el hombre de las finales

El 26 de mayo del 2024, en el juego de vuelta de la gran final, también contra Alajuelense, el delantero anotó el tercer gol para el Saprissa. El juego cerró 3-0 y los morados se proclamaron tetracampeones.

Volviendo más atrás, en la semifinal del Clausura 2023, el 14 de mayo, Sinclair marcó el segundo gol del encuentro entre Saprissa y Herediano.

Y en el torneo de Apertura 2022, el jugador fue clave en la serie ante los florenses: el 22 de octubre marcó el gol de la victoria para la “S” en el juego de vuelta de la fase final, lo que obligó al Team a jugar la gran final.

Una semana más tarde, el 30 de octubre, Sinclair hizo el segundo gol con el que Saprissa derrotó a Heredia 2-0 en el primer partido de la gran final.

De chiflidos a aplausos

Don Orlando recordó que a los tres años, su muchacho ya tenía que ver con la pelota. Su papá tuvo un breve paso por Limón, Barrio México y Sagrada Familia, y de ahí nació el amor de Sinclair por el deporte rey.

Orlando Sinclair, padre del jugador del Saprissa Orlando Sinclair destacó el protagonismo que tiene su muchacho en el equipo morado. Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

“Yo me llevaba a Orlando y las compañeras de los equipos me lo cuidaban mientras yo jugaba. Me acompañaba a todo lado, pero de niño quería ser portero, y yo lo convencí para ser delantero.

“En Barrio México comenzó a jugar en una escuelita de fútbol; tenía unos siete años y era muy superior a los compañeros de su edad. Jugaba como volante. Orlando llegó a Saprissa cuando tenía 10 años. Enrique Rivers dijo que debía jugar como delantero”, recordó.

-¿Qué ha sido lo más duro para Orlando en su paso por el Saprissa?

Algunos entrenadores que le tocaron. Por supuesto, no todo ha sido color de rosa. En un momento, cuando tenía 17 años, no lo querían más en Saprissa y estuvo fuera como un año.

Fue a jugar a un equipo en Estados Unidos, Loudoun United FC. Fue de lo más duro que hemos experimentado, pero había que respetar las decisiones que se tomaron en ese momento.

Saprissa enfrentará a Alajuelense este miércoles, a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Las finales, su platillo predilecto

Sobre la fase final, que inicia este miércoles a las 8 p.m. en el Ricardo Saprissa, esto dijo el progenitor del atacante: “Yo le digo que tiene que estar muy concentrado, que ojalá todos se inyecten. Uno entiende que esto es un trabajo colectivo, no radica solo en lo individual, y esperemos que saquen un buen resultado”, dijo.

Hace unos meses, el jugador era de los más cuestionados por los aficionados, pero hoy, a punta de trabajo y goles, se ha ido ganando el respeto de los saprissistas.

“Orlando ha estado en Saprissa en los últimos 10 años, y para él no es ajena la presión que se vive en una institución tan grande como lo es Saprissa, esa afición que no perdona una mala tarde.

“Y sin querer hacer polémica, porque respeto mucho a la afición, el promedio de gol de Orlando en cada torneo ha sido bueno, pero cuando el equipo no anda bien, la gente siempre busca a quién señalar, y en ese momento fue señalado, y esa inconformidad con el equipo es comprensible”, afirmó.