Orlando Sinclair confiesa lo que sintió al escuchar aplausos en el Ricardo Saprissa, donde antes era silbado

Orlando Sinclair no ocultó su emoción al referirse al respaldo recibido desde la grada del Ricardo Saprissa

Por Eduardo Rodríguez y Joseph Fonseca Cabalceta

Orlando Sinclair ha sido un delantero en Saprissa sumamente cuestionado; sin embargo, en el presente semestre ha tenido más oportunidad para brillar y ganarse el respaldo por parte de la afición morada.

Lo que antes eran silbidos, ante Cartaginés se convirtieron en aplausos. El delantero marcó un gol más, el sexto del torneo que lo pone como el goleador de los morados, y por eso los aficionados en las gradas de la Cueva se lo reconocieron con una fuerte ovación.

14/12/2025, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de vuelta de la semifinal del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
Orlando Sinclar fue aplaudido por el Ricardo Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

“Feliz, obviamente, uno prefiere salir aplaudido que silbado, pero más allá de eso, lo que a mí me reconforta es que mi familia está a mi lado, las personas que me quieren siempre están a mi lado, compañeros y cuerpo técnico siempre me han apoyado y ahora la afición también me aplaudió y eso es un plus”, comentó Orlando ante la consulta de La Teja.

Sinclair también habló sobre su buen semestre, pero no lo considera el mejor hasta el momento de su carrera con los morados.

“Desde que llegó el profe Vladimir me ha dado la confianza y, bueno, creo que he trabajado muy duro para vivir un momento así en Saprissa. Me ha costado mucho ser regular y esta temporada me han dado la confianza”.

14/12/2025, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de vuelta de la semifinal del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
Orlando Sinclair anotó el primer gol de la semifinal de vuelta ante Cartaginés (Jose Cordero/José Cordero)

“Creo que es el semestre con más minutos, pero creo que ya había hecho un par de semestres con ocho goles, entonces, bueno, debo superar esa marca para que sea el mejor semestre en cuanto a cantidad de goles, pero en cuanto a minutos y a regularidad como titular, sí ha sido el mejor”, afirma Sinclair.

Ante Guadalupe logró marcar un doblete en el Ricardo Saprissa, para luego anotarle un gol a Herediano.

Contra Cartaginés, en la fase regular, fue clave con un tanto más, luego le marcó a Puntarenas y su último tanto fue en la vuelta de semis ante el conjunto brumoso este domingo.

