Jugadores de Saprissa aconsejan a Marvin Loría por los constantes abucheos de la afición

Marvin Loría viene viviendo una situación compleja en Saprissa, pues es cuestionado y abucheado constantemente por su propia afición.

En la semifinal de vuelta contra Cartaginés, el volante fue estelar y, al ser sustituido, el reducto tibaseño se unió para silbar al jugador que ha tenido un semestre irregular a nivel futbolístico y, además, a nivel personal pasó por una situación fuera de cancha que generó más de qué hablar, por una supuesta infidelidad.

Marvin Loría viene siendo muy cuestionado por la afición del Saprissa. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Jugadores del mismo cuadro morado, que han pasado del amor al odio y viceversa, aconsejan a Loría y comentan cómo lograron revertir la situación.

“Loría es un jugador que tiene mucha calidad, es de la casa, a veces cuando uno viene de afuera es difícil tomar el ritmo, pero nada, él con su juego, cuando ya se suelte un poco más, digamos, creo que él va a hacer lo que hizo cuando se fue a Estados Unidos. Para mí, al final la afición lo va a apoyar”, dijo en zona mixta Ariel Rodríguez tras la consulta de La Teja.

“Creo que todo lo que pasa con la afición, lo que le exprese a uno en el partido, lo hace mejorar a uno y creo que Loría tiene el carácter y el ADN para saber cómo tomar eso para revertirlo de buena manera”, sentenció Ariel, que también ha sido silbado varias veces por el saprissismo.

Compañeros de Marvin Loría salieron a respaldar y aconsejar a su compañero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Así es, esta afición es la más grande del país, siempre nos va a exigir. Muchas veces es difícil vivir esos momentos, pero yo lo que he hecho es trabajar fuerte para cuando me toque entrar estar listo. Creo que he metido goles importantes, eso me ha ayudado mucho a irme ganando a la afición. Entonces es eso, trabajar fuerte, estar concentrado, mentalizado en que cuando te toque la oportunidad, aprovecharla”, afirmó Orlando Sinclair tras la pregunta de La Teja.

El volante saprissista jugó 58 minutos en la semifinal de vuelta del certamen y, a lo largo del campeonato, suma dos anotaciones, ante Sporting y San Carlos, ambos tantos en agosto.