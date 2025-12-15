Un jugador no muy querido por los aficionados morados se dejó ver en el estadio Ricardo Saprissa

El exjugador del Saprissa Jimmy Marín no se quiso perder este domingo el juego de las semifinales entre Saprissa y Cartaginés.

El jugador del PFC Krylia Sovetov Samara, de la Liga Premier de Rusia, y quien tiene un proceso abierto contra el equipo morado, estuvo en uno de los palcos del sector oeste del estadio Ricardo Saprissa, junto a su representante José Luis Rodríguez.

Un video que aparece en la cuenta de Instagram del programa “Gradería popular” mostró al mediocampista viendo la mejenga.

En ese instante, cayó el segundo gol del Sapri, obra de Ariel Rodríguez. Al caer el gol, Marín aplaudió en señal de aprobación, mientras que los aficionados gritaron y festejaron con todo.

El caso Jimmy Marín y Saprissa

Recordemos que Marín abrió dos procesos en contra del cuadro morado, cuando salió al FC Orenburg de Rusia.

El caso llegó al TAS, que falló a favor del equipo israelí. La resolución, notificada este año, obligó al Monstruo a pagar más de 227 millones de colones.

Jimmy Marín en el estadio Ricardo Saprissa

Pero además, Jimmy y su representante tienen un proceso abierto en la Federación Costarricense de Fútbol.

El caso gira en torno a una demanda por $60.000 (aproximadamente 30 millones de colones), correspondiente a comisiones que, según Marín y su representante, no fueron canceladas tras la salida del jugador del Saprissa hacia el Orenburg de Rusia, en 2022.