Vladimir Quesada le envía un mensaje a Óscar Ramírez antes de la final

Una vez más, Vladimir Quesada no escondió su admiración hacia Óscar Ramírez, quien fuera su compañero, pero más allá de la amistad, lanzó un mensaje para quien considera su amigo, de cara al primer juego de la fase final, de este miércoles, contra Alajuelense.

Luego del encuentro contra Cartaginés, en donde los morados sellaron su pase a la final, Quesada recalcó que el trabajo para ganar la serie ante los liguistas comenzó desde el momento en que los jugadores deben recuperarse del partido ante los brumosos.

“La serie empieza hoy (domingo), con la recuperación, en el fútbol moderno, por la corta distancia que hay entre partidos, para nosotros empieza hoy y el miércoles será sobre el terreno de juego. Esperamos sacar un buen resultado, ganar la serie, extenderla.

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa se refirió a su amistad con Óscar Ramírez. José Cordero. (José Cordero /José Cordero)

“Lo aprecio como persona y como técnico, pero yo quiero ganar, los muchachos quieren ganar y eso tenemos que demostrarlo el miércoles; hacer bien las cosas, no dar una bola por perdida, no solo eso, mostrar buen fútbol y vamos a ver; el futuro no lo conocemos, pero estamos deseosos de extender el torneo a una gran final”, afirmó.

No era el mejor fútbol

Quesada reconoció que lo que se vio este domingo en el partido ante Cartago no era lo que hubiera querido mostrar.

“En el medio tiempo pudimos conversar poco, pasamos a Fidel (Escobar), que ya lo habíamos hecho, al mediocampo para llenar un poco más de espacios y cubrir, de alguna manera, el juego de Johan (Venegas), que lo estaba haciendo muy bien, para tener un poco más la pelota.

Saprissa enfrentará a Alajuelense, en la fase final del Apertura 2025. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Creo que en la totalidad, en los 90 y tantos minutos, hoy no pudimos hacer el fútbol al que estamos acostumbrados, pero así es el fútbol, porque el equipo contrario juega, estaba necesitado y son muy buenos jugadores, muy bien dirigidos y quieren ganar, no bajaron los brazos y en todo momento nos complicaron el partido. No era el juego que hubiésemos querido jugar”, comentó.