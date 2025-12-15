Andrés Carevic asegura que Saprissa les ganó por jerarquía

Cartaginés fue despachado por el Saprissa tras caer 2-1 en ambos compromisos, algo que dejó a un Andrés Carevic con el sinsabor de competir pero de quedar eliminado.

“La jerarquía nos ganó. Saprissa haciendo bloque todo el tiempo y nosotros proponiendo y jugando, y si teníamos que quedar fuera jugando de esta manera, la voy a sostener siempre porque esto nos llevó a clasificar y a llegar a Concachampions”, manifestó.

Carevic agradeció a sus muchachos por seguir sus reglas. “Orgulloso de los jugadores, de seguir el plan de juego y tácticamente tratar de hacer lo que uno trabaja y propone”. añadió.

Cartaginés quedó fuera en las semifinales del torneo al mando de Andrés Carevic (Jose Cordero/José Cordero)

El DT brumoso recalcó lo que los mató en la serie. “Nos ganaron nuevamente con táctica fija, tiro de esquina y penal, incluyendo también un autogol; lamentablemente nos duele quedar afuera, pero bueno, al final de cuentas hicimos un gran esfuerzo”, analizó.

Sobre su continuidad al mando del club Brumoso, asegura que aún tiene contrato con Cartaginés.

“Tengo contrato por seis meses, tendremos una charla con los jugadores para ver todo lo que sigue y, bueno, seguramente estará la directiva también para ver cómo está todo el tema”, se sinceró Carevic.

Carevic hizo un balance de todo el semestre luego de sufrir muchas lesiones, clasificar a Concacaf y semifinales.

Cartaginés no pudo remontar en el Ricardo Saprissa tras la derrota en la ida. (Jose Cordero)

“Tenemos la mentalidad de querer ganar siempre, independientemente de las cosas; en el análisis del semestre nunca pusimos de excusa que teníamos tantos lesionados, que era un tema difícil para nosotros, y yo agradecía a jugadores que jugaron en otras posiciones, pero nunca nos quejamos.

“Se plantearon objetivos; de todos cumplimos dos, entrar en Concacaf y semifinales; nos faltó pelear el título de la centroamericana y el de liga nacional. En lo personal, creo que se hizo un gran trabajo, pero no era suficiente; no nos conformamos con lo que habíamos conseguido, siempre queremos más, trabajamos para eso, pero es fútbol”, dijo el técnico blanquiazul.