¡De primer mundo! Batman sorprendió al saprissismo en el juego contra Cartaginés

El Deportivo Saprissa lo volvió a hacer y previo al juego de vuelta de la semifinal contra Cartaginés develó un tifo, digno de primer mundo.
En esta oportunidad recurrieron a Batman para recibir a los jugadores del cuadro morado y el personaje de Warner Bros apareció en la gradería este de la Cueva, mostrando el lema que la “S” escogió para esta temporada: “Valientes por siempre”.
Los fiebres saprissistas fueron los que pusieron la nota alta en el encuentro, que definió el pase de los morados a la fase final del Apertura 2025. Acá les dejamos algunas imágenes del ambiente que se vivió en el estadio Ricardo Saprissa:
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.
