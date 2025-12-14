¡De primer mundo! Batman sorprendió al saprissismo en el juego contra Cartaginés

El Deportivo Saprissa lo volvió a hacer y previo al juego de vuelta de la semifinal contra Cartaginés develó un tifo, digno de primer mundo.

En esta oportunidad recurrieron a Batman para recibir a los jugadores del cuadro morado y el personaje de Warner Bros apareció en la gradería este de la Cueva, mostrando el lema que la “S” escogió para esta temporada: “Valientes por siempre”.

Los fiebres saprissistas fueron los que pusieron la nota alta en el encuentro, que definió el pase de los morados a la fase final del Apertura 2025. Acá les dejamos algunas imágenes del ambiente que se vivió en el estadio Ricardo Saprissa:

Batman, el caballero de la noche fue el personaje que Saprissa develó en el tifo que estrenó este domingo. José Cordero. (José Cordero /José Cordero)

El emblemático personaje de Warner Bros se dio cita en el estadio Saprissa. José Cordero. (José Cordero /José Cordero)

Las familias no dudaron en apoyar al Monstruo en el duelo ante Cartaginés. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)