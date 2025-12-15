Orlando Sinclair se convierte en el hombre gol de Saprissa de cara a la final final

El delantero Orlando Sinclair apareció una vez más, cuando el Saprissa más lo necesitaba.

El delantero anotó este domingo el primer tanto del encuentro ante Cartaginés, en el juego de vuelta de la semifinal del Apertura 2025. y se convirtió en el goleador de los morados, con 6 anotaciones.

Luego del partido contra los brumosos, que la S ganó por marcador de 2-1, Sinclair destacó los cambios que hizo el técnico Vladimir Quesada para sacar la victoria.

“Me siento muy contento con el trabajo del equipo, supimos sufrir en el primer tiempo y nos paramos bien. El profe reajustó, pasamos a tres volantes y el equipo se vio mejor en la segunda parte.

Orlando Sinclair, es el goleador del Saprissa, con 6 anotaciones. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“En el primer tiempo cedimos la iniciativa y eso provocó que se nos vinieran encima, pero para eso también está el profe para reacomodar y gracias a Dios pudimos mejorar en el segundo tiempo”, afirmó.

Sobre el favoritismo de Alajuelense en la fase final del certamen, el jugador afirmó:

“No sé si son favoritos, se ganaron el derecho de cerrar en casa, pero nos propusimos empezar de cero en semifinales y en el juego hemos mejorado mucho”, afirmó el delantero.

“Es doloroso”

Al otro lado, el delantero Marcos Ureña no escondió su dolor, por quedar fuera de la final, pero pese a la derrota, tiene dos motivos para celebrar la vida: el cumpleaños de sus gemelos Emiliano y Mariano.

El experimentado jugador del Cartaginés les envió un saludo a sus niños y después del juego contra Saprissa dijo:

Cartaginés no jugará la final del torneo de Apertura 2025. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Quiero felicitar a mis hijos, el mejor doblete que he anotado en mi vida, esto es para ellos siempre”, comentó.

Sobre el juego ante los morados expresó: “es doloroso, queríamos llegar a la final, competir, pero estamos orgullosos de lo que hemos hecho, tuvimos opciones de gol, tratamos de tener el partido y quiero felicitarlos a ellos.

“Ahora nos toca descansar y replantear para enero. En casa había que ganar y en estas instancias no se puede regalar un partido de local”.

¿Alajuelense o Saprissa? Se le preguntó sobre su favorito en esta fase que iniciará a mediados de semana.

“Los dos, Saprissa sabe jugar estas instancias. Quiero desearles lo mejor, a ellos, a la Liga y que gane el mejor”, comentó.