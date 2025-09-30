Orlando Sinclair rompe redes con Saprissa y su papá vibra con cada gol

Orlando Sinclair, padre del jugador del Saprissa Orlando Sinclair habla del momento deportivo de su muchacho. Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

El delantero del Saprissa Orlando Sinclair disfruta las mieles del éxito y uno de los que más se alegra con el buen momento por el que pasa el muchacho es su papá, don Orlando Sinclair, quien sigue con lupa cada juego de su hijo.

Sinclair se convirtió en titular con el regreso de Vladimir Quesada al banquillo morado y en este momento lidera el goleo en el Sapri: anotó en los juegos contra Guadalupe, Herediano, Pérez Zeledón y Cartaginés; pero, además, suma tres asistencias.

Orlando padre, quien jugó en clubes como Limón y Barrio México, conversó con La Teja y celebra la titularidad de su hijo y reconoce que es el fruto del buen trabajo, tanto de Sinclair, como de sus compañeros.

“Me siento muy orgulloso, contento por el momento que está teniendo Orlando. Siempre he hablado con él y sé que entrena bien y que estaba esperando la oportunidad, le ha costado un poco, pero afortunadamente se le está dando. Y esto es fruto del trabajo, del esfuerzo, del cuido personal”, comentó.

Orlando Sinclair es el goleador del Saprissa en este momento y acumula 4 tantos. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

La presión no lo afecta

El orgulloso padre sabe la presión con la que debe lidiar su hijo a diario al estar en un club como Saprissa y reconoce que Orlando ha sido señalado en algunos momentos de su carrera.

“El que está en Saprissa tiene una constante presión y cuando las cosas no se están dando, la opinión pública no esconde su sentir. Él ha sido señalado aunque jugaba muy poco, porque siempre se busca el hilo más delgado para cuestionar y hasta pedían la salida de varios jugadores.

“En Saprissa siempre están trabajando, ellos no pierden porque quieren, pasa porque se dan circunstancias en el juego y aunque el desempeño no es el mejor, había una fe intacta de que las cosas se iban a revertir”, comentó.

El tata del atacante tibaseño recordó que el futbolista no había tenido una seguidilla de partidos seguidos y agradeció la confianza que ha depositado el cuerpo técnico en el futbolista.

“Vladimir y Marco Herrera (asistente) conocen a Orlando desde pequeño y le han dado la oportunidad de ser estelar y él ha aprovechado la oportunidad. Sabía que era cuestión de tiempo, el equipo debe mejorar para que las cosas se den y poco a poco van regresando jugadores importantes.

“Volvió David Guzmán, que me parece anda en buena forma, Mariano (Torres) también y otros jugadores. Siento que las segundas vueltas le caen bien a Saprissa y a Orlando lo están respaldando y él siempre ha estado ahí, ha anotado goles importantes para Saprissa. Orlando está en Saprissa desde los 10 años y conoce la presión”, añadió.

Orgullo de padre

El orgullloso padre, saprissista de corazón, no reparó en destacar las cualidades de Orlando hijo.

“Es un excelente hijo, es una persona sencilla, humilde, educada, le hemos dado muy buenos valores. Con su madre es increíble, ella es la fan número uno y siempre tiene el primer lugar en la vida.

“Nosotros conversamos casi que a diario, hace poco se graduó de bachiller en Administración de Negocios y tiene metas muy claras, ha sabido hacer las cosas muy bien porque sabe que el fútbol no es para siempre”, recalcó.

Don Orlando, pese a lo fiebre que es, no pierde oportunidad para analizar y ver al equipo de sus amores.

“Orlando ha trabajado con muchos técnicos, aprendió mucho de Francisco Rivers, quien trabajó muy bien la parte técnica; pero sin duda, quien lo marcó fue Enrique Rivers. Orlando jugaba de medio y Enrique lo hizo convertirse a delantero”. — Orlando Sinclair, padre de Orlando Sinclair.

“Antes no iba mucho al estadio, ahora asisto más. Soy muy tranquilo, analítico, sé lo que representa estar en una cancha y sé que hay aspectos por mejorar. A Saprissa le están costando el segundo tiempo y espero que esta pausa le caiga bien al equipo.

“Además, veo como punto alto la incorporación de Marcelo Tulbovitz, tiene sus años en el fútbol, estuvo en el equipo y además de ser muy calificado, sabe cómo llegarle a cada jugador, trabaja la pate mental”, comentó.

Orlando con su hermana Sharyth y su padre. Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

La Selección: un gran sueño

¿Qué opina don Orlando sobre los comentarios que hacen los fiebres en redes?

“No hay que lanzar las campanas al viento, lo que le aconsejo es que si está bien debe mantenerse en esta línea y tiene que esforzarse más.

“El fútbol es de mucha exigencia y la gente detrás de las redes a veces es muy mal intencionada. Hay comentarios fuera de tono y él como jugador sabe llevarse con eso. La gente pone lo que quiera y sin embargo, eso no lo ha afectado porque él como jugador sabe que se vive de resultados”, añadió.

El dueño del restaurante “Caribe en mi barrio”, que se localiza en Barrio México destacó que uno de los deseos del futbolista, de 27 años, es regresar a la Selección Nacional. A inicio de año fue tomado en cuenta para un amistoso contra Estados Unidos.

“Ahorita no está en la lista para el microciclo y debe seguir trabajando, lo hemos conversado, su ahnelo es llegar a la Sele, pero es consciente de que hay jugadores que tienen rato en esa posición.

“Lo que debe seguir haciendo es trabajar fuerte para Saprissa, porque quiere seguir creciendo y quiere ser legionario”, manifestó.