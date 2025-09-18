(Video) Orlando Sinclair reveló qué le ha pedido Marcelo Tulbovitz desde que regresó al Saprissa

17/09/2025/ Juego entre el Club Sport Herediano vs Saprissa por el torneo apertura 2025 de la Liga Promerica en el estadio Carlos Alvarado / foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El delantero saprissista, Orlando Sinclair, terminó con un sinsabor el miércoles por la noche, porque, pese a que le volvió a anotar al Herediano, el equipo morado no pudo derrotar a los rojiamarillos.

Luego del encuentro en el estadio Carlos Alvarado, Sinclair dijo sentirse feliz por la anotación, con la que llegó a dos tantos en el Apertura, pero no con el resultado.

“Me siento contento por el gol, pero no así por el resultado, porque queríamos ganar y nos propusimos venir a ganar acá, pero no se nos dio, tampoco perdimos, pero bueno, nos vamos con un sinsabor de haber tenido un 2-0 a favor y no aprovecharlo.

“Vinimos aquí a ganar, creo que en los partidos anteriores hemos pecado en darles la iniciativa a los rivales. Hoy vinimos a jugar de tú a tú, los ofendimos también y creo que esa es la clave: el venir acá a salir a atacar y a ofenderlos a ellos que también les duele”, destacó.

El jugador reconoce que deben analizar qué es lo que pasa a nivel grupal, y por qué les cuesta mantener los resultados.

“Era un partido que teníamos controlado de alguna forma, con el 2-0, y dos desconcentraciones nos pasan factura. Creo que tenemos que ir a ver el video para ver qué es lo que pasa, porque es algo que contra un rival directo, al que nos podemos topar, en una semifinal, en una final, no nos puede volver a pasar”, afirmó.

¿Hay que reforzar el aspecto mental?, se le consultó al jugador y esta fue su respuesta.

“Hay que ver lo que pasó después del partido para analizar. Pese al empate, rescato que el equipo iba cayendo 3-2, nunca bajó los brazos y luchamos hasta el final y sacamos un punto acá, que tampoco es fácil”, dijo.

Los morados consiguieron el empate luego de ir contra las cuerdas, en el Carlos Alvarado. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Excelente persona

Orlando habló del trabajo del preparador físico Marcelo Tulbovitz, recién incorporado al equipo.

“El profe nos exige mucho. Viene con una escuela diferente y se ha notado; creo que estamos corriendo más. Es una gran persona, tengo poco de conocerlo, pero se nota la gran persona que es y lo que influye en nuestro trabajo y estamos muy contentos.

“Nos apoya en la parte mental y esperamos sacarle mucho provecho. En mi caso, me ha pedido que use más los brazos y cosas así”, comentó.