El Machillo mantiene el misterio en la portería para la final ante Saprissa

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, es consciente de la responsabilidad que tiene con el liguismo, a tan solo unas horas de jugar el primer partido de la fase final contra Saprissa.

El Machillo busca su sexto título como entrenador rojinegro y anhela darle a la afición la tan esperada copa 31, que los liguistas esperan desde el 2021.

“Sé la responsabilidad que tengo, sé que hay muchas cosas que están ahí metidas, pero trato de vivirlas normal, hacer los mismos planteamientos, ir a la cancha y ejecutar. Nada que sea diferente.

“Yo sé lo que implica llegar a un momento como este, y he tratado de hacerlo lo más simple con mis cosas, con tranquilidad, porque esto es desgastante”, dijo en conferencia de prensa, previo al clásico de este miércoles.

LEA MÁS: Exportero de Alajuelense se convierte en el primer refuerzo de Pérez Zeledón

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense reconoció que las visitas al Ricardo Saprissa son difíciles. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ramírez no se ve como favorito y añadió que las visitas al Ricardo Saprissa son difíciles. El juego será a las 8 de la noche.

“Siempre ir al Saprissa es difícil, manejar el entorno, el equipo que tienen ellos. Será un tema de puntos fuertes de cada uno, tratar de aprovecharlos, y los puntos débiles, tratar de minimizarlos y que no afecten en el marcador”, comentó.

La portería: un misterio

Sobre el tema de la portería en el equipo liguista, Óscar comentó:

“De los arqueros todavía no; en el campo veremos la decisión que se tome”, sobre la posibilidad de que Washington Ortega regrese a la titularidad.

LEA MÁS: Vladimir Quesada no se salvó de la pregunta que Erick Lonis se negó a responder el domingo

Saprissa recibirá a Alajuelense, este miércoles, a las 8 p.m. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Y ante las finales perdidas en los últimos años, el Macho comentó que también han sacado finales.

“Son circunstancias. También nos tocó ganar varias en Heredia; son momentos, son tiempos. Lo primero es mañana, un partido complicado. Lo que es un clásico de una final siempre es difícil. Siempre es importante el primer partido para esto de las finales.

“Entonces, antes de hablar de lo del sábado, prefiero hablar de mañana, que realmente es un partido difícil, y sé que ellos tienen la misma ilusión y las mismas ganas que tenemos nosotros”, comentó.

LEA MÁS: Washington Ortega publicó una foto con la que ya se puso a jugar la final ante Saprissa

Otro de los temas que le consultaron fue sobre la continuidad de Jeison Lucumí y Diego Campos, cuyos contratos vencen en diciembre:

“En este momento estamos totalmente entregados a lo que son los partidos, y eso le corresponde a Carlos Vela, en algún momento, ver lo de los muchachos”, destacó.