Washington Ortega publicó una foto con la que ya se puso a jugar la final ante Saprissa

Washington Ortega, arquero de Alajuelense, ya está jugando la final del Apertura 2025, sin saber aún si podrá estar en el terreno de juego, pero una imagen que publicó dejó una pista.

La foto de Washington Ortega que despierta sospechas

Este lunes por la noche, el meta rojinegro subió una foto a sus historias en la red social Instagram, en la que sale celebrando un gol en la cancha del estadio Ricardo Saprissa, sede del juego de este miércoles, acompañada de la canción Creeré del grupo Tercer Cielo.

LEA MÁS: Saprissa vs. Alajuelense: Esto espera la Inteligencia Artificial del primer juego de la final entre morados y manudos

Washington Ortega publicó esta imagen suya en el estadio Saprissa previo a la final. (Captura pantalla/Captura pantalla)

LEA MÁS: Alajuelense exorciza a los primeros fantasmas de diciembre al derrotar con contundencia a Liberia

La situación del charrúa para este choque aún es incierta, no se sabe si jugará o si seguirá como estelar el joven Bayron Mora, quien lo ha suplido con buen suceso en general.

Ortega entrena con normalidad

Washi entrenó con normalidad y a toda potencia con el grupo este lunes, por lo que tendrá un par de días para ver si puede recuperarse y aparecer en una cancha en la que aún no ha perdido desde que se vistió como manudo, tras acumular una victoria y dos empates este año.

La de Ortega es la única baja que Alajuelense aún baraja de cara a la final.

LEA MÁS: Ronaldo Cisneros cuenta las claves para ser el hombre gol de Alajuelense en las horas decisivas