Alajuelense reveló los precios para el partido en el que esperan alzar la copa 31

Después de la goleada ante Liberia por la semifinal de vuelta del campeonato nacional, Alajuelense no desaprovechó el tiempo y reveló los precios para el duelo de la final de vuelta que se jugará el próximo sábado, a las 7 de la noche, en el Alejandro Morera Soto.

Los precios para ese encuentro están en preventa para socios hasta el martes 16 de diciembre con precios que van desde los 13 mil colones en el sector de Popular norte y oeste, donde se ubica la barra liguista, hasta los 28 mil.

Alajuelense sacó a la venta las entradas para la final en una preventa para socios (Prensa LDA/Prensa LDA)

La Liga lleva tiempo sin poder celebrar un título nacional con público, ya que el último fue en el 2020, contra Herediano, ganando 0-1 en la ida y mismo marcador en el Morera Soto para ganar la ansiada 30; no obstante, fue en plena pandemia a puerta cerrada.

Alajuelense sacó las entradas para la final. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Para ver a la afición rojinegra celebrar una copa en casa, hay que retroceder hasta el 2012, cuando vencieron a Herediano en la final que les dio la estrella número 28, en ese momento con triunfo de 1-2 en el antiguo estadio Eladio Rosabal Cordero, y empate a uno en Alajuela.

Luego de dicha copa, los manudos han podido festejar en su estadio solo dos veces, pero en Copa Centroamericana, tras vencer al Real Estelí en la edición 2023 y 2024.