Jugadores de Alajuelense revelan lo que significa tener a Óscar Ramírez en instancias finales

Tener un técnico con cinco títulos de campeón nacional con Alajuelense, además de haber dirigido a la Selección en Rusia 2018, siempre es un agregado extra para un camerino como el rojinegro, que ha sufrido mucho en estas etapas finales de los torneos.

Luego de haber sufrido mucho en Liberia, aunque finalmente sacaron un buen marcador en la ida de semifinales, muchos pensaban que podían regresar aquellos traumas al liguismo en el duelo de vuelta; no obstante, una goleada de 3-0 no dejó ninguna duda para que los erizos sellaran su pase a la final y así buscar la 31.

Jugadores de Alajuelense resaltan lo que significa tener a Óscar Ramírez como entrenador. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El camerino resalta lo que es tener a Óscar Ramírez en el banquillo como entrenador en esta clase de encuentros y para lo que se viene.

“Todos los partidos son diferentes, son difíciles en estas instancias y, bueno, tenemos un gran entrenador que nos da confianza y esperamos darle esa alegría a él que tanto se la merece”, dijo en zona mixta Alexis Gamboa, ante la consulta de La Teja.

Kenyel Michel fue otro de los que se refirió a la labor de Óscar Ramírez en el banquillo y más con los jóvenes como él.

Alajuelense selló su boleto a la final tras vencer 3-0 a Liberia. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Con el Machillo tenemos bastante confianza porque él ha vivido todos estos momentos y nos genera bastante confianza, tanto a los jóvenes como a los ya grandes, así que ahí vamos y confiamos en el profe y todo el cuerpo técnico”, aseguró Kenyel en zona mixta tras el 3-0 ante los pamperos.

Alajuelense viene de ser tricampeón de la Centroamérica con Óscar Ramírez en el banquillo, siendo este el primer cetro internacional del Machillo como entrenador manudo y el segundo que obtiene desde su regreso con los erizos, tras la Recopa lograda ante Herediano en los inicios del presente semestre.

Los manudos finalizaron líderes del torneo, por lo que ahora tienen el derecho de que, en caso de no ganar esta final de segunda ronda, puedan optar por ir a una serie más, la gran final, para tener esa otra oportunidad de conseguir el ansiado título 31.