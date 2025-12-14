Definidas las fechas de la final de segunda ronda, ¿quién será el rival de Alajuelense?

Alajuelense goleó 3-0 a Liberia, sellando su pase a la final. El equipo manudo ahora espera a su contrincante, con la meta de levantar el ansiado título 31 el próximo fin de semana.

LEA MÁS: ¿Se va Washington Ortega de Alajuelense? Carlos Vela aclara los rumores

Según informó FUTV, televisora encargada de transmitir estas fases finales, la ida será el miércoles 17 de diciembre, a las 8 de la noche, ya sea en Tibás en caso de que Saprissa sostenga esa ventaja de 1-2 obtenida en la ida, o Cartaginés si remonta este domingo.

Alajuelense espera coronarse campeón el próximo fin de semana. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La vuelta se jugaría el sábado 20 de diciembre, a las 7 de la noche, en el estadio Alejandro Morera Soto, para definir sí llega el cetro 31 para los erizos, o, en caso de que el rival gane esa serie, ir a la gran final con dos juegos más para definir al nuevo monarca nacional.