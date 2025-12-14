Deportes

Definidas las fechas de la final de segunda ronda, ¿quién será el rival de Alajuelense?

Alajuelense se clasificó a la final tras golear 3-0 a Liberia

Por Eduardo Rodríguez

Alajuelense goleó 3-0 a Liberia, sellando su pase a la final. El equipo manudo ahora espera a su contrincante, con la meta de levantar el ansiado título 31 el próximo fin de semana.

Según informó FUTV, televisora encargada de transmitir estas fases finales, la ida será el miércoles 17 de diciembre, a las 8 de la noche, ya sea en Tibás en caso de que Saprissa sostenga esa ventaja de 1-2 obtenida en la ida, o Cartaginés si remonta este domingo.

Liga Deportiva Alajuelense se enfrenta en el segundo partido de semifinal contra el Municipal Liberia, partido decisivo para el pase a la final.
Alajuelense espera coronarse campeón el próximo fin de semana. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La vuelta se jugaría el sábado 20 de diciembre, a las 7 de la noche, en el estadio Alejandro Morera Soto, para definir sí llega el cetro 31 para los erizos, o, en caso de que el rival gane esa serie, ir a la gran final con dos juegos más para definir al nuevo monarca nacional.

