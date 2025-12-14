¿Se va Washington Ortega de Alajuelense? Carlos Vela aclara los rumores

Durante esta semana se dieron rumores que colocaban al portero uruguayo Washington Ortega lejos de Alajuelense, situación que despejó el gerente deportivo manudo, Carlos Vela, en la previa del duelo de semifinales ante Liberia.

“Es cien por ciento tema mediático, estamos mentalizados en el campeonato, te puedo asegurar que no hay ningún diálogo oficial ni sugerencia y que Washington está muy contento en el club, en el país y con muchas ganas de ganar la 31″, comentó en Radio Monumental.

Carlos Vela aclaró la situación contractual de Washington Ortega (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sobre la cláusula de salida de Ortega, Vela respondió al respecto: “Esas son cantidades privadas, todos nuestros jugadores tienen cláusulas, es un tema legal y administrativo, pero bueno, sería mucho dinero”, afirmó el gerente deportivo de los rojinegros.

Se especula que equipos como el América de Cali de Colombia andan detrás del arquero uruguayo.

Se espera que Ortega esté de regreso para el próximo encuentro de los manudos.