¿Misión imposible? Erick Cabalceta cree que Cartaginés “puede sacar la tarea” pese al marcador en contra ante Saprissa

Cartaginés y Saprissa volverán a verse las caras este domingo, en el partido de vuelta de la semifinal del Torneo de Apertura 2025 y en medio de este pulso, hay un jugador que vistió la camisa de ambos clubes y conoce muy bien la presión que se vive en estas series.

Se trata del defensor Erick Cabalceta, quien jugó en Cartago para las semifinales del torneo de Clausura 2020, en donde los brumosos se midieron ante los morados.

En el juego de ida, el Sapri goleó a Cartago por marcador de 4-0 y en el de vuelta, Cartago derrotó 3-2 a Saprissa, pero no fue suficiente para llegar a la final con Alajuelense.

El juego entre Saprissa y Cartaginés será este domingo, a las 4 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Al final, la “S” se proclamó campeón del Clausura, torneo que se desarrolló en medio de la pandemia y los saprissistas alzaron el título número 35 en su historia.

Hoy, el jugador de 32 años juega para el Águila de El Salvador y conversó con La Teja, en donde recordó algunos de los momentos que celebró mientras jugó para el cuadro de la Vieja Metrópoli.

Erick jugó en dos momentos para Cartaginés: la primera vez lo hizo en el 2014, allí estuvo durante un año y el segundo fue del 2019 al 2020.

Erick Cabalceta también logró anotarle a Saprissa. Foto: cortesía. (Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

Los recuerdos de Erick Cabalceta

Erick recordó que los enfrentamientos entre ambos clubes eran muy cerrados y contó que, particularmente en el “Fello” Meza, los juegos eran complejos.

“Recuerdo lo que pasaba en el estadio de Cartago, los juegos eran muy cerrados, la afición es un tema fundamental, porque siempre están empujando y como todo, habían resultados positivos y negativos, pero se jugaban a muerte.

“Ahora, viendo lo que está haciendo Cartago me parece que viene jugando diferente, me parece que será un juego bonito, Cartaginés viene con el marcador en contra, pero creo que pueden sacar la tarea en el juego de vuelta”, afirmó.

Erick destacó el papel de técnico Andrés Carevic en la transformación del equipo blanquiazul y lo positivo que ha sido tenerlo en el banquillo brumoso.

“Fue mi técnico mientras estuve en Alajuelense. Su filosofía de juego, la forma en la que planifica los entrenamientos, hace que Cartago se vea mejor en cancha, el equipo es más ordenado y lo ha hecho bien desde que llegó al club”, añadió.

Erick Cabalceta destaca el trabajo de Andrés Carevic, técnico de Cartaginés. Foto: cortesía. (Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

Cabalceta no esconde que el rojo y negro son sus colores y por eso, confía en que Alajuelense pueda ganar la semifinal ante Liberia y ahí esperar rival para la fase final del campeonato.

“Si yo fuera jugador de la Liga me gustaría jugar contra Saprissa, porque los clásicos son más emocionantes y la verdad, sería más rico obtener el campeonato contra el archirrival.

“Pero con Cartago hay una deuda, por lo que pasó en el 2022, ganaron la final en el Morera Soto y en realidad, podemos enfrentar cualquiera de los dos rivales, se vienen partidos bonitos”, añadió.

¿Cree que los equipos se preparan diferente para jugar contra Saprissa o Alajuela?

“Los jugadores se preparan igual, pero no hay duda que los juegos contra los equipos tradicionales tienen un mayor nivel de presión. No hay que menospreciar a los clubes no tradicionales, pero hay partidos que son de otro nivel.

“Y ganar a un club grande siempre será un elemento de motivación importante para un equipo”, comentó.