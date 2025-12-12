Sebastián Acuña destapa las razones de su escasa participación en Saprissa

Muchos aficionados del Saprissa se cuestionaban los motivos por los cuales Sebastián Acuña no tenía más participación bajo el mando de Vladimir Quesada, situación que cambió en las semifinales de ida en el estadio Rafael “Fello” Meza de Cartago.

Tras ser estelar ante Sporting, en un juego que era un poco engañoso, debido a que fue un compromiso en el que los de Tibás no se jugaban nada, Acuña jugó los 90 minutos ante el cuadro brumoso, algo que no era costumbre para el volante.

Saprissa pegó primero en la serie ante Cartaginés (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ante Liberia y Herediano, no tuvo minutos; en la visita a Guadalupe, entró de variante en la etapa complementaria, para acumular luego cuatro encuentros seguidos sin participación, algo que generaba muchas dudas sobre la situación del mediocampista, que tras el triunfo de 1-2 en el Fello Meza comentó la razón por la que no tuvo chance con los morados.

“Yo creo que para eso trabajamos durante todo el torneo, trabajo para estar preparado para cuando me necesitara el cuerpo técnico y, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de jugar, así que agradecido con el técnico y con el equipo; ahora a pensar en el domingo, que es muy importante”.

Sebastian Acuña viene se sumar pocos minutos con Vladimir Quesada (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“Al final son decisiones técnicas; yo también tengo que tener paciencia y trabajar, saber que siempre tengo que trabajar porque la oportunidad llega en cualquier momento y creo que eso es algo a lo que los jugadores tenemos que adaptarnos: a estar siempre listos, feliz con el grupo y también en lo personal por el partido”, sentenció Acuña en zona mixta, tras la victoria morada.

Saprissa se alista para la revancha contra Cartaginés el domingo a las 4 de la tarde en Tibás, en el que esperan sentenciar su pase a la final para seguir soñando con la copa 41.