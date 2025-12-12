Cartaginés vs Saprissa: Vladimir Quesada destacó el punto en el que considera ha crecido para ser candidato al título

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, habló con mucha sinceridad este jueves luego del triunfo por 2-1 ante el Cartaginés y destacó los puntos en los que considera han mejorado en grande.

“Es el mejor momento deportivo”

Vladimir Quesada afirma que su equipo está llegando a su mejor momento deportivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para el entrenador, su equipo está alcanzando su mejor momento deportivo y eso los vuelve un equipo muy peligroso para alzar el título a fin de mes.

“Es el mejor momento deportivo, pero tenemos margen y potencial para mejorar en los próximos partidos. Nosotros estamos preparados para jugar cinco partidos más; de hecho, en el aspecto mental trabajamos de forma importante.

“Estamos trabajando, nos hemos brindado y queremos mostrar nuestra mejor forma deportiva en estas instancias. Cartaginés hizo un gran juego”, comentó.

LEA MÁS: ¿Gol de Cartaginés ante Saprissa era legal o debió ser anulado? Henry Bejarano lo deja claro

Los detalles en los que ha mejorado Saprissa

Sobre los detalles en los que han mejorado, Quesada los explicó de forma puntual.

“Creo que en los últimos juegos hemos sido muy tácticos; lo noté contra Sporting, ahí hicimos un partido muy bueno tácticamente, al igual que contra Guadalupe. El equipo va evolucionando y eso es bueno, se van viendo muy buenas cosas”.

“Somos un equipo muy ofensivo, pero teníamos que equilibrar con el orden táctico. No vamos a encontrar la perfección, pero trabajamos por eso. Yo felicito a todos mis jugadores; ahora vamos con tres puntos y un gol de diferencia, pero esto no ha terminado. Estamos claros de que esto no ha terminado”, dijo Vla.

LEA MÁS: Exportero de la Selección de Costa Rica suena fuerte para llegar a Saprissa tras esta movida

Vladimir destacó labor de uno de sus jugadores

Vladimir Quesada destacó el trabajo de Sebastián Acuña en Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Uno de los jugadores que el DT destacó fue a Sebastián Acuña, quien pese a no tener mucho ritmo de juego y apenas volvió hace ocho días tras varias semanas sin hacerlo.

“La excelencia es difícil de alcanzar, pero el trabajo de Sebastián Acuña fue sobresaliente. Él fue el equilibrio del equipo y eso es muy bueno. Ahora, acá hay algo importante: el resto del grupo sabe que todos tienen que estar lo mejor preparados para defender los colores del Saprissa. En este caso, Sebastián lo hizo muy bien, pero le puede tocar a otro. Estamos muy contentos”.

LEA MÁS: ¿Están Hernán Medford y Jeaustin Campos vetados del Saprissa? Juan Carlos Rojas responde sin filtros