¿Están Hernán Medford y Jeaustin Campos vetados del Saprissa? Juan Carlos Rojas responde sin filtros

Juan Carlos Rojas muy pronto dejará la presidencia del Deportivo Saprissa, por lo que muchos aficionados del Monstruo sueñan con la vuelta al banquillo de técnicos como Hernán Medford y Jeaustin Campos, que según muchos, han sido vetados por el jerarca tibaseño.

En el programa 120 Minutos, de Radio Monumental, el presidente del club tibaseño fue consultado por esos posibles vetos hacia ambos técnicos, y este fue claro a la hora de responder.

Juan Carlos Rojas responde sobre el supuesto veto de Hernán Medford y Jeaustin Campos (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

“Oportunidad tuvo, no es que estaba vetado ni mucho menos, eso no es así; yo con él me he reunido varias veces y en diferentes análisis de entrenadores su nombre estuvo en la mesa; no es que de entrada se decía que no se considere, esa parte es falsa.

“Tal vez no se alinearon las estrellas y en otros momentos había otros entrenadores que tenían y cumplían el perfil que en ese momento se buscaba, así que no fue por un tema personal ni mucho menos”, dijo.

Sobre si les gusta el perfil de un técnico polémico como Hernán, Rojas asegura que los entrenadores de ese estilo no son sus favoritos.

“No es el preferido, pero no es lo único, ¿verdad? Que uno debe decir que sí solamente por eso; hay una serie de temas que pesan, es una consideración, pero también hay otros temas que también se analizan”, sentenció.

Sobre Jeaustin Campos y su polémica salida de Saprissa por un supuesto caso de racismo

Hernán Medford y Jeaustin Campos son dos de los entrenadores más ganadores del Saprissa (Rafael Pacheco Granados)

Jeaustin Campos, actual entrenador del Real España de Honduras, salió del Monstruo, debido a que se le culpó de un aparente caso de racismo sobre el exdelantero morado Javon East, algo que generó roncha por parte de la institución con respecto al entrenador más ganador de la historia del club.

“Siendo totalmente directo, no es que Saprissa quemó los puentes, es que las acciones tienen consecuencias, no es que a nosotros se nos metió el agua de un día a decir que ya no. En una relación tan importante como la de un club con un técnico hay un montón de cosas que pesan; no voy a volver a enumerar lo que pasó, pero hay cosas de peso que para mí no van con lo que hemos hecho en Saprissa y, bueno, va más allá de Juan Carlos Rojas”, acotó.

“Es algo institucional, de los valores que representamos y, bueno, yo considero que tengo mis convicciones, mis opiniones, pero también represento a Horizonte Morado y al Deportivo Saprissa”, concluyó Juan Carlos.