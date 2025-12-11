Torneo Nacional

Los números de Rachid Chirino en San Carlos y el dilema que ahora deberá resolver Saprissa

Jugador del Saprissa volverá al club morado tras acabar préstamo con San Carlos y ahora le toca definir que sucederá con su futuro

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Saprissa deberá decidir qué será del futuro del volante Rachid Chirino, quien volverá a club luego que este martes San Carlos anunció el final de su préstamo.

Rachid Chirino volverá a Saprissa tras buenos números este torneo

Mediante un comunicado de prensa, el cuadro norteño confirmó que el jugador no seguirá en su equipo y volverá al club dueño de su ficha, es decir el Monstruo.

LEA MÁS: Futbolista que Vladimir Quesada pidió para Saprissa hace un tiempo dijo adiós a su equipo

Rachid Chirino anotó ante Guadalupe a favor de San Carlos.
Rachid Chirino jugó el último año en San Carlos. (Prensa San Carlos/Prensa San Carlos)

Rachid Chirino acabó el Apertura 2025 con cinco goles en 18 partidos.

Futuro de Chirino está por definirse

Este martes, Erick Lonis, director deportivo morado indicó que sobre los jugadores ha préstamo algunos volverán al club, otros seguirán en los equipos que se encuentran y hasta se negocia con algunos equipos las fichas de ellos.

En el caso de Chirino, los morados decidirán en las próximas semanas si Chirino regresa a la institución o se le buscará otro equipo ya sea en Costa Rica o en el extranjero.

LEA MÁS: Óscar Duarte asegura que en semifinales se verá un Saprissa “distinto” al de la fase regular

Puntarenas FC vs Saprissa, estadio Lito Pérez, Rachid Chirino
Rachid Chirino fue comprado en junio del 2024 por el Saprissa. (DS )

A Chirino le resta contrato en Saprissa

Rachid fue contratado para el Apertura 2024, pero duró solo un torneo y fue prestado por un año a San Carlos. Aún le resta año y medio de contrato con los tibaseños.

Otras salidas en San Carlos

Por su parte, los norteños también anunciaron las salidas de Nextalí Rodríguez, el cubano Daniel Díaz y el portero Alexander Lezcano, este último ha sido vinculado al Saprissa.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaRachid ChirinoSan CarlosErick Lonis
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.