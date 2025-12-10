Erick Lonis reveló las personas que no quiere en la Fedefútbol manejando el fútbol nacional

Erick Lonis, director deportivo del Saprissa, habló este martes de manera muy franca y directa sobre la manera cómo se maneja y se ha trabajado en la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), con quien dejó claro que no está conforme por cómo se gestionan algunas decisiones clave.

“A la Selección va el que lo merece”

Erick Lonis cuestionó la presencia de algunas personas en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol. (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

El dirigente morado señaló, abiertamente, que no le parece correcto que personas ligadas a clubes tengan injerencia en las convocatorias de la Selección de Costa Rica, algo que, él cree, ha sucedido desde hace tiempo.

“A la Selección de Costa Rica va el que lo merece y se va sin pensar en la indemnización que le toca a su equipo. Gente que está totalmente ligada a los cuerpos técnicos de otros equipos no debería estar revisando las listas de la Selección. Eso no está bien; le guste o no a la gente que se dé por aludida, pero eso no es correcto.

“Las listas las tiene que hacer el entrenador con su cuerpo técnico y, si hay un comité técnico, debe ser una comisión que no tenga ningún ligamen directo con un club, pero lo que estamos haciendo “no está bien”, comentó.

El poder de los clubes dentro de la Federación

Tras esas declaraciones, La Teja le recordó a Lonis que parte entre esas personas que figuran dentro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol son su propio presidente en Saprissa, Juan Carlos Rojas, así como las cabezas de Herediano, Alajuelense y Cartaginés, y reconoció que eso es parte del problema.

En el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol hay cuatro presidentes de clubes actualmente. (Rafael Pacheco Granados)

“Tenemos que empezar a cambiar la manera en que se maneja nuestro fútbol, cómo se gobierna. Yo lo veo difícil por una cuestión política. Hay cosas en que la política, tal y como la tenemos concebida, no funcionan en la parte deportiva; es un modelo agotado”.

Demasiadas voces, demasiados intereses

Lonis fue contundente al afirmar que no es sano que tantas personas influyan en decisiones deportivas.

“Usted no puede tener 20 personas opinando sobre quién tiene que ser entrenador o cómo se deben hacer las cosas. Estoy de acuerdo en que debemos independizar la gobernanza de las selecciones nacionales de los equipos”.

Para el exguardameta, ninguna persona ligada a clubes debería tener poder dentro de la Fedefútbol, debido al nivel de intereses que se manejan.

La división y el descontento de la afición es una de las consecuencias que Erick Lonis observa en el manejo actual de la Selección. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Hay demasiado dinero de por medio, y muchas formas de ejercer poder no solo sobre la Selección, sino también sobre el campeonato nacional. No quiero criticar a nadie, no es mi intención, sino hacer un llamado a la unión, a sentarnos y analizar con seriedad y realismo lo que está pasando.

“Tenemos que desligar a las personas sumamente ligadas a los clubes que tienen injerencia en la Selección. Para algunas personas eso resulta demasiado tentador”.

Una Selección que dejó de ser sagrada

Finalmente, Lonis lamentó el momento que vive la Tricolor y la división que percibe en la afición.

“La Selección era algo sagrado y ha ido perdiendo eso. Hoy hay división en la afición, porque un equipo tiene más influencia que otros y algunos no se están dando cuenta del enorme daño que le están haciendo al fútbol y a la Selección”, concluyó.