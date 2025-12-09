Erick Lonis sobre la salida de Dax Palmer: “Fue una negociación muy buena para él y para la institución”

El Deportivo Saprissa informó sobre el acuerdo de Dax Palmer con la prestigiosa Global Football Holdings, que iniciará un proceso de desarrollo internacional en estructuras deportivas.

Palmer empezará su acomodo en Aspire Academy Qatar, una plataforma de formación de jugadores a nivel mundial.

Saprissa informó de la importancia de este acuerdo, ya que abre oportunidades para más jugadores de Costa Rica a nivel internacional.

Erick Lonis habló de la importancia en el trato de Dax Palmer (Milton Montenegro/Milton Montenegro)

“Global Football Holdings es uno de los grupos más influyentes del fútbol internacional, integrado por inversores de alto nivel. El conglomerado es copropietario de diversos clubes en competiciones de Alemania, Portugal, España, Bélgica, entre otros”, informó el Saprissa en su comunicado de prensa sobre la salida de Dax.

Erick Lonis hizo referencia a la salida de Dax Palmer en conferencia de prensa, asegurando que es muy buena para el club y para el futbolista.

“Dax ha sido proceso de una negociación bastante interesante; el interés se ha mantenido desde hace tiempo, no solo de este grupo que adquirió los derechos deportivos y económicos de Dax, sino que había otras oportunidades y ofertas y, bueno, para bien del jugador”.

Saprissa vendió el 50% de Dax Palmer (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“Como precedente de lo que estamos haciendo en liga menor, fue una negociación muy buena para él, para la institución y para las expectativas de los jugadores que están en divisiones menores o los que quieran venir a Saprissa.

“Hemos vendido el 50% de los derechos del jugador. Estamos contentos porque va a ser un enorme paso y un crecimiento para él como jugador y nosotros mantenemos el 50% de los derechos de él”, dijo Lonis en conferencia de prensa.