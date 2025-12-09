Mambo Núñez y Allan Alemán explotan contra Cartaginés y hasta le hicieron esta advertencia

Víctor “Mambo” Núñez y Allan Alemán, se mostraron muy molestos este lunes con el Club Sport Cartaginés al que criticaron duramente tras el empate este domingo ante Liberia, el cual clasificó a los pamperos a las semifinales y eliminó de las semifinales al Herediano.

Ironía y molestia en La Platea

En el programa La Platea, el exgoleador del Herediano, felicitó de manera muy irónica a los brumosos y hasta les mandó a decir que el “fútbol se los va a cobrar”.

LEA MÁS: Johan Venegas lanza un dardo a la Unafut que abre el debate en la semifinal

Cartaginés y Liberia no se hicieron ni cosquillas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Felicidades cartagos, lo hicieron muy bien, les salió muy bien, muy buena posesión de bola en la media cancha”, tiró Mambo de manera irónica, comentario que fue respaldado por Alemán al decir que eso no es fútbol.

Sandoval les responde y recuerda el 2017

Cristian Sandoval, conductor del espacio, cuestionó a los exfutbolistas sobre cuál es la responsabilidad de otros equipos por lo que dejó de hacer el Team durante el torneo y hasta le sacó un trapo sucio a Núñez.

“¿Y qué quería entonces? ¿Ustedes no hicieron lo mismo en el 2017 para dejar fuera a Saprissa?. No le eche las culpas a Cartaginés o Liberia que ellos pudieron haber hecho lo que les dio la gana. Puede ser que eso no sea fútbol, pero ningún herediano puede echarle las culpas a Cartaginés“, dijo Sandoval.

LEA MÁS: Concacaf publica ranking de Clubes y cuesta creer la diferencia que hay entre Alajuelense y Saprissa

Víctor "Mambo" Núñez y Allan Alemán discutieron con Cristian Sandoval tras la eliminación del Herediano. (Captura pantalla/Captura pantalla)

"Mambo" y Alemán le tiraron a Cartaginés y afirman que el fútbol se las va a cobrar pic.twitter.com/v5hFc0QqiW — TD Más (@tdmascrc) December 9, 2025

Fair Play, grandeza y respuestas incómodas

Ante el señalamiento afirmó que no le está echando las culpas a nadie, pero que eso no se vio bien, mientras que Alemán apeló al discurso del Fair Play.

“Yo como saprissista le digo que el fútbol y el fair play siempre debe existir, si usted es un equipo ganador y grande como Cartago dice que es, usted esos partidos los tiene que ganar y que se meta quien se meta, así es el fútbol, Saprissa tuvo que jugar con Liberia y le ganó, eso es fútbol, porque el fútbol te la devuelve cuando lo traicionas”, comentó Alemán.

LEA MÁS: José Cardozo respondió así al intento de desestabilización antes de enfrentar a Alajuelense

El cierre con sonrisa incluida

Sandoval cerró diciendo que el fútbol se la cobró al Team en su momento, a lo que el exmorado ratificó que es cierto, porque eso no se hace.

“¿En el 2017 ustedes se portaron correctamente contra Pérez Zeledón para dejar afuera a Saprissa?" preguntó el comunicador a Mambo.

“Nosotros jugamos a ganar con los carajillos”, respondió Núñez para luego tirar una sonrisa que lo echó al agua, mientras que sus compañeros le tiraron que a quién quería engañar.