José Cardozo respondió así al intento de desestabilización antes de enfrentar a Alajuelense

¿Qué opina José Saturnino Cardozo de las declaraciones que Jafet Soto dio el domingo, luego del juego contra Pérez Zeledón?

Este lunes, previo al juego de ida de las semifinales contra Alajuelense, el técnico del Municipal Liberia se refirió a la polémica que se ha dado en los últimos días, con respecto al gerente deportivo liberiano, Hancer Zúñiga.

En días pasados, Zúñiga afirmó que Jafet era quien manejaba el fútbol nacional y Soto amenazó con llevar al dirigente aurinegro a los tribunales y, además, comentó que van a devolver a Shawn Johnson al cuadro florense.

José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia se refirió a las declaraciones de Jafet Soto. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Al entrenador se le consultó si lo dicho por Soto puede desestabilizar al club, en esta fase del torneo. El primer enfrentamiento entre Liberia y Alajuelense será este miércoles, a las 8 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano.

Un grupo motivado

Cardozo, fiel a su estilo, reveló que regresó un poco resfriado del sorteo del Mundial 2026, que se llevó a cabo el viernes anterior en Washington, en Estados Unidos, y luego del encuentro contra Cartaginés, del domingo, optó por ir a descansar y no vio lo que dijo el técnico florense.

“Si el club lo necesita (a Shawn), seguramente lo analizarán y verán ellos. No podemos tomar decisiones nosotros. Yo solo pienso en el partido que viene y a este grupo nada lo puede desestabilizar. Los muchachos están convencidos de lo que estamos haciendo; una declaración no nos puede afectar a nosotros.

El juego entre Liberia y Alajuelense será el miércoles, a las 8 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Todas las declaraciones son parte del juego. Llevo más de 30 o 40 años en el fútbol, siempre hay declaraciones y es normal. A mí, en lo personal, no me molesta, para nada”, destacó.

El capitán del Municipal Liberia, el defensor Christian Reyes también habló sobre lo que ha acontecido en los últimos días.

“Es parte del fútbol, lo que dijo él creo que ahorita nos tiene sin cuidado. Ahorita estamos mentalizados en el partido del miércoles contra Alajuelense y lo que pasó ya quedó atrás”, afirmó el jugador nicaragüense.

