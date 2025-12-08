Hancer Zúñiga responde así ante la amenza de Jafet Soto

Liberia logró el boleto a la siguiente ronda tras empatar en Cartago, algo que dejó al Herediano eliminado, y los ánimos calientes para la conferencia de prensa de Jafet Soto, quien disparó contra el gerente pampero.

Hancer Zúñiga comentó, días atrás, luego de la solicitud de Liberia de los tres puntos contra Saprissa por alineación indebida, que esta no se ejecutaba, ya que eliminaría prematuramente a Heredia, asegurando que Soto maneja el fútbol nacional.

Hancer Zúñiga es el gerente deportivo del Municipal Liberia. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Ante esto, Jafet no se quedó en silencio y le respondió al gerente liberiano con fuertes declaraciones.

“Voy a sentar un precedente, ese señor va a conocer a mis abogados, va a ir a un tribunal a demostrar que hago eso (manejar el fútbol nacional). Las declaraciones de él son públicas y deberá llegar a un tribunal a probar que lo que dijo es verdad, y vamos a empezar con ese tema hoy, ya lo estamos haciendo”, sentenció Soto tras la eliminación rojiamarilla.

Ante esto, en la zona mixta del Fello Meza, Hancer le respondió, nuevamente, al técnico del bicampeón nacional.

Herediano quedó fuera de las semifinales. (Prensa Municipal Pérez Zeledón/Prensa Municipal Pérez Zeledón)

“Cada quien defiende a su club; si Jafet dice que no lo ha hecho, pues cada quien se defiende como quiera”, dijo.

“Jafet es un gran directivo, una gran persona; cada quien se defiende como se tiene que defender y sí, él maneja muy bien el fútbol de Costa Rica, como lo dije, y todos sabemos que él maneja muy bien el fútbol de Costa Rica, maneja muy bien su club y es todo”, sentenció en zona mixta Zúñiga en un video publicado en Tigo.

Herediano quedó fuera de las semifinales, mientras que los guanacastecos se toparán con Liga Deportiva Alajuelense en la siguiente ronda. Por otro lado, Cartaginés se verá las caras con el Deportivo Saprissa para definir al otro finalista.