Andrés Carevic ya empieza a palpitar la serie de semis ante Saprissa

Cartaginés regresa a las semifinales, y su rival de turno será el Saprissa, empezando este jueves en el Fello Meza y el próximo domingo en Tibás.

Andrés Carevic ya empieza a vivir dicha serie ante los morados, en la que asegura que la ida en Cartago será clave para conseguir ese pase a la final.

“Ante Saprissa abrimos en casa y tenemos que hacer un buen plan de juego; es muy importante hacer valer la localía.

Andrés Carevic logró el boleto a semifinales con el Cartaginés como tercer lugar. (Redacción Perfil/Redes Cartago)

“Estoy muy agradecido con todos los jugadores; ahora nos enfocamos en recuperarlos y alistar bien el partido del próximo jueves”, dijo en la conferencia de prensa luego del empate sin goles contra los pamperos.

La evaluación de Carevic a lo largo de todo el semestre, hasta ahora, es buena. “Durante todo el torneo hemos hecho cosas positivas, el saldo ha sido positivo. Cumplimos el primer objetivo. El equipo ha tenido buena idea de juego, todos corren, hay mucho esfuerzo”.

El entrenador brumoso resalta una de las fortalezas de su escuadra para lo que se viene en las semifinales, y la parte baja es un aspecto muy importante para lograr el objetivo de llegar a semis. Además, reveló lo que deben mejorar para medirse al Monstruo.

Cartaginés y Liberia empataron sin goles en la última jornada del torneo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“A nivel defensivo hemos estado muy bien, tenemos que seguir por esa línea, tuvimos nueve vallas invictas; para nosotros eso es muy importante. Debemos mejorar en ser contundentes en ataque”, acotó.

Cartago recibe a Saprissa el jueves a las 8 de la noche, para luego visitar el Ricardo Saprissa el domingo que viene a las 4 p.m. para definir el clasificado a la final del Apertura 2008.