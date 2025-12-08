La sorpresiva reacción de la afición de Cartaginés tras el pase de Liberia a semifinales

El silbatero central pitó el final del juego en el Fello Meza de Cartago, y con esto el 0-0 que le deja a Cartaginés el tercer puesto y a Liberia el último boleto a semifinales, con un fracaso de Herediano de por medio.
Segundos después de confirmarse el pase de los pamperos, el estadio de Cartago, con una gran cantidad de aficionados presentes, aplaudió a los guanacastecos su pase a la siguiente ronda, algo que no conseguían desde el 2009, en el torneo que fueron campeones ante Herediano en la final.
Cartaginés se medirá al Saprissa en las semifinales, mientras que Liberia se topará con el líder Alajuelense.