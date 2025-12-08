La sorpresiva reacción de la afición de Cartaginés tras el pase de Liberia a semifinales

El silbatero central pitó el final del juego en el Fello Meza de Cartago, y con esto el 0-0 que le deja a Cartaginés el tercer puesto y a Liberia el último boleto a semifinales, con un fracaso de Herediano de por medio.

Segundos después de confirmarse el pase de los pamperos, el estadio de Cartago, con una gran cantidad de aficionados presentes, aplaudió a los guanacastecos su pase a la siguiente ronda, algo que no conseguían desde el 2009, en el torneo que fueron campeones ante Herediano en la final.

Liberia logró el pase a semifinales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cartaginés se medirá al Saprissa en las semifinales, mientras que Liberia se topará con el líder Alajuelense.