¿Cómo fue la última vez que Herediano quedó fuera de la segunda ronda del torneo nacional?

Herediano tiene una racha desde el 2008 que corre peligro de romperse este domingo cuando visite a Pérez Zeledón en la búsqueda del triunfo, y a la espera de que Cartaginés le ayude derrotando a Liberia para clasificar a las semifinales.

En ese año, los rojiamarillos fueron eliminados antes de la fase final; sin embargo, para ese entonces, el torneo era muy distinto a como se juega en estos momentos, empezando porque ahora son diez equipos, mientras que en esos años eran doce, además de tener un formato diferente.

Herediano no queda fuera de una segunda fase en los torneos nacionales desde el 2008. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Cómo fue ese torneo en el que Herediano se quedó fuera de la fase final por última vez?

Esa temporada el torneo se jugaba en grupos de seis equipos a 16 jornadas, en las que solo clasificaban los primeros tres de cada grupo.

Herediano, dirigido por Paulo César Wanchope, quedó sembrado en el mismo grupo con Alajuelense, que acabó primero del sector B, seguido de Pérez Zeledón y San Carlos. Los florenses se ubicaron cuartos tras sumar 22 unidades, quedando a dos de los norteños, y solo por delante de la Universidad de Costa Rica y Cartaginés, que finalizó colero.

En el grupo A, Saprissa fue líder, Brujas segundo y tercero Liberia, por lo que segundo y tercero se enfrentaron en una llave de cuartos de final, mientras que los punteros esperaban en semis.

Paulo Wanchope fue entrenador del Herediano en ese Invierno 2008 en el que quedaron fuera de la fase final.

Puntarenas, Ramonense y Carmelita también estaban en ese primer grupo; estos últimos dos clubes no están ya en la máxima categoría.

Durante ese semestre, los rojiamarillos sumaron solo seis triunfos, igual número de derrotas y cuatro empates.

En esos momentos, Heredia arrastraba una sequía sin títulos desde el año 1993, la cual acabaría en el 2012.

Para ese campeonato, el Deportivo Saprissa se coronó campeón, alcanzando, en ese entonces, su quinto título consecutivo, luego de derrotar a Liga Deportiva Alajuelense en la final de ese Invierno 2008.