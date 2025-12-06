Próximo martes será el único sorteo al que se pudo aspirar en Costa Rica

Luego de ver el sorteo de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 en el que tristemente no estuvo la selección de Costa Rica, el premio de consuelo para los ticos será el de la Copa de Campeones de la Concacaf, el cual se realizará el próximo martes en Miami, Estados Unidos.

Alajuelense y Cartaginés, los únicos representantes de Costa Rica

El máximo torneo de clubes del área tan solo tendrá dos representantes costarricenses en esta ocasión, Alajuelense y Cartaginés, quienes clasificaron luego de su participación en la Copa Centroamericana que acabó este miércoles.

Liga Deportiva Alajuelense jugará a partir de los octavos de final en la Copa de Campeones de Concacaf. (Nuestro Diario/Nuestro Diario)

Alajuelense entra directo a octavos como campeón centroamericano

Los manudos se metieron como los campeones de Centroamérica, lo que les permitirá saltarse la primera ronda y arrancar su participación desde los octavos de final del torneo.

Cartaginés deberá iniciar desde la fase previa

En el caso de los brumosos, ingresaron tras eliminar en el repechaje clasificatorio al Motagua de Honduras y deberán iniciar su camino desde la fase previa del certamen internacional.

Cartaginés le ganó el repechaje a Motagua y se dejó el boleto a la Copa de Campeones de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Así se jugará la Copa de Campeones Concacaf

“La Copa de Campeones Concacaf se disputará nuevamente bajo un formato de eliminación directa con cinco rondas: primera ronda, cctavos de final, cuartos de final, semifinales y final.

“Las primeras cuatro fases se jugarán a ida y vuelta, mientras que la final, en la cual se coronará al campeón de la región, se disputará a partido único. De los 27 clubes participantes, 22 iniciarán su participación en la Primera Ronda y cinco avanzarán directamente a los Octavos de Final”, informó la Concacaf en un comunicado de prensa.

Febrero para Cartaginés, marzo para Alajuelense

La diferencia de arrancar desde la primera fase implica que Cartaginés comenzará a competir en febrero, mientras que Alajuelense iniciará en marzo, enfrentándose a un equipo que surja como ganador de los duelos de primera ronda.

Este beneficio también le dará el derecho a los erizos de cerrar su serie en casa, una ventaja clave en instancias decisivas.