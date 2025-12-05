Washington Ortega dio una pista de qué pasará con él en Alajuelense ¿Está listo para las semifinales?

Washington Ortega, arquero de Alajuelense, reveló este jueves cómo se encuentra físicamente y si podrá volver a las canchas pronto, con el cuadro rojinegro.

El uruguayo no quiso decir mucho al llegar a Costa Rica luego que los erizos alzaron el título de la Copa Centroamericana, serie que se perdió por una lesión muscular, hace dos semanas.

LEA MÁS: Alajuelense recibe noticia alentadora sobre Washington Ortega, según su preparador físico

Washington Ortega se lesionó ante Sporting el 23 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Vamos a ver qué pasa, vamos bien”, fue lo único que se animó a soltar cuando le consultaron sobre su situación, por la cual se perdió los últimos tres partidos de los erizos.

LEA MÁS: Washington Ortega aparece en sus redes luego de conocerse la gravedad de su lesión

Washi tampoco jugará este sábado ante San Carlos en el estadio Carlos Ugalde en el cierre de la primera fase del Apertura 2025, duelo en el que los manudos seguramente usarán un equipo alternativo, dado que ya no se juegan nada, al tener asegurado el primer lugar de la tabla.

Las semifinales se jugarán entre el 10 y 14 de diciembre, momento para el que se espera Ortega esté listo y con buen tiempo de descanso y recuperación.

LEA MÁS: Machillo Ramírez ya tiene el sustituto de Washington Ortega en Alajuelense