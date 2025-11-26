Deportes

Washington Ortega aparece en sus redes luego de conocerse la gravedad de su lesión

Washington Ortega, portero de Alajuelense, envió un sentido mensaje al conocerse que estará ausente del partido contra el Xelajú

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Washington Ortega, portero de la Liga Deportiva Alajuelense, reapareció en sus redes sociales para enviar un mensaje, previo al juego contra el Xelajú, por la final de la Copa Centroamericana de este miércoles.

El arquero uruguayo se perderá el primer partido de la final del torneo regional y el partido contra Cartaginés, del próximo domingo a las 11 a.m.

LEA MÁS: Machillo Ramírez ya tiene el sustituto de Washington Ortega en Alajuelense

Alajuelense vs. Sporting
Washington Ortega, portero de Alajuelense, envió un mensaje previo al juego contra el Xelajú. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El mensaje de Washington Ortega

Washi, como es llamado por la afición liguista, publicó una historia en su perfil de Instagram y un sentido mensaje.

“Hola manudos, quería agradecerles por sus mensajes y su apoyo. Volveré lo más pronto posible y más fuerte. Mañana (miércoles) todos juntos alentando a los muchachos... Todo va a salir bien”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseXelajúCopa CentroamericanaWashington Ortega
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.