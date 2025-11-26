Washington Ortega aparece en sus redes luego de conocerse la gravedad de su lesión

Washington Ortega, portero de la Liga Deportiva Alajuelense, reapareció en sus redes sociales para enviar un mensaje, previo al juego contra el Xelajú, por la final de la Copa Centroamericana de este miércoles.

El arquero uruguayo se perderá el primer partido de la final del torneo regional y el partido contra Cartaginés, del próximo domingo a las 11 a.m.

Washington Ortega, portero de Alajuelense, envió un mensaje previo al juego contra el Xelajú. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El mensaje de Washington Ortega

Washi, como es llamado por la afición liguista, publicó una historia en su perfil de Instagram y un sentido mensaje.

“Hola manudos, quería agradecerles por sus mensajes y su apoyo. Volveré lo más pronto posible y más fuerte. Mañana (miércoles) todos juntos alentando a los muchachos... Todo va a salir bien”.